Фашист Путин хочет привлечь своего сообщника Лукашенко к войне с Украиной, чтобы растянуть фронт, - Смолий

Смолий рассказал об этом в эфире Еспрессо.TV.



"Для фашиста Путина очень важно привлечь своего сообщника Лукашенко для того, чтобы растянуть фронт. Их не пропустят ни на Волыни, ни Ровенщине, ни Житомирщине. Но наши силы и наше внимание будет сосредоточено и на границе с Беларусью", - отметил Смолий.



Политический эксперт добавил, что Путину пока не удается привлечь белорусскую армию к войне с Украиной. Но Беларусь фактически вовлечена в войну, поскольку нашу территорию обстреливают из Беларуси.



"Нашу территорию десятки и сотни раз обстреливали, поэтому мы должны говорить, что Беларусь также сторона военного конфликта. Россия увязла. У Московии нет возможности вести наступательные действия, поэтому они прибегают к массированному террору: уничтожению украинских городов и обстрелу гражданских объектов", - заметил Андрей Смолий.

Напомним, по данным исследования, 97% белорусов не поддерживают участие в войне с Украиной на стороне России.

Генерал Службы безопасности Украины в отставке Виктор Ягун не исключает, что белорусские вооруженные силы могут получить от Александра Лукашенко приказ приобщиться к интервенции России в Украине. Вместе с тем он считает, что боеспособные части армии Беларуси в таком случае перейдут на сторону Украины .

В Беларуси зародилось движение сопротивления русским оккупантам , партизаны останавливают поезда и уничтожают технику.