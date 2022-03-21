Фашист Путин хочет привлечь своего сообщника Лукашенко к войне с Украиной, чтобы растянуть фронт, - Смолий
Политический эксперт Андрей Смолий считает, что президент России Владимир Путин хочет привлечь самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко к войне с Украиной, чтобы растянуть фронт
Смолий рассказал об этом в эфире Еспрессо.TV.
"Для фашиста Путина очень важно привлечь своего сообщника Лукашенко для того, чтобы растянуть фронт. Их не пропустят ни на Волыни, ни Ровенщине, ни Житомирщине. Но наши силы и наше внимание будет сосредоточено и на границе с Беларусью", - отметил Смолий.
Политический эксперт добавил, что Путину пока не удается привлечь белорусскую армию к войне с Украиной. Но Беларусь фактически вовлечена в войну, поскольку нашу территорию обстреливают из Беларуси.
"Нашу территорию десятки и сотни раз обстреливали, поэтому мы должны говорить, что Беларусь также сторона военного конфликта. Россия увязла. У Московии нет возможности вести наступательные действия, поэтому они прибегают к массированному террору: уничтожению украинских городов и обстрелу гражданских объектов", - заметил Андрей Смолий.
- Напомним, по данным исследования, 97% белорусов не поддерживают участие в войне с Украиной на стороне России.
- Генерал Службы безопасности Украины в отставке Виктор Ягун не исключает, что белорусские вооруженные силы могут получить от Александра Лукашенко приказ приобщиться к интервенции России в Украине. Вместе с тем он считает, что боеспособные части армии Беларуси в таком случае перейдут на сторону Украины .
- В Беларуси зародилось движение сопротивления русским оккупантам , партизаны останавливают поезда и уничтожают технику.
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