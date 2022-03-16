Фармацевтическая компания Novartis временно прекращает инвестировать в Россию

Об этом сообщают на официальном сайте Deutsches Arzteblatt.



Фармацевтическая компания Novartis временно прекращает инвестиции в Россию.



"Мы решили приостановить все инвестиции в Россию и прекратить любую коммерческую маркетинговую деятельность и все научные мероприятия, организованные нами или сторонними сторонами", – сообщила Novartis вчера вечером.



Мы продолжаем работать над тем, чтобы пациенты во всех странах, где работает Novartis, имели доступ к лекарству.

"В то же время мы тщательно соблюдаем новые международные санкции против России", - говорится в сообщении.

Американский фармацевтический гигант ограничивает деятельность в России.