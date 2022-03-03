Фармацевтическая компания МЕДОКЕМИ передает медикаменты украинским военным и мирному населению
Сегодня вся страна, каждый ее гражданин объединены единственной целью – победа над русскими оккупантами. Все должны внести свой вклад в это большое дело: взять в руки оружие для защиты, оказать волонтерскую или финансовую помощь, поддержать боевой дух и веру в нашу Победу.
Фармацевтическая компания МЕДОКЕМИ (Кипр), европейский производитель медицинских препаратов и товаров для здоровья, передает большую партию медикаментов первой необходимости для армии и мирного населения Украины. Среди медикаментов – антибиотики, обезболивающие и кровоостанавливающие средства на сумму около 500 тысяч евро.
Поддержка защитников Родины во время войны с Россией – это вклад компании МЕДОКЕМИ в независимость и национальную безопасность Украины. Инициатива украинского Представительства о передаче жизненно важных медикаментов была немедленно поддержана головным офисом, который находится на о. Кипр (Лимасол).
Руководство компании МЕДОКЕМИ благодарит Фонд Сергея Притулы за взаимодействие и оперативную помощь в доставке медикаментов в лечебные учреждения.
Наш вклад – компании и сотрудников украинского Представительства МЕДОКЕМИ – для нашей общей Победы, для защитников Родины и независимости страны. Слава Украине! Героям слава!
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