Фармацевтическая компания МЕДОКЕМИ передает медикаменты украинским военным и мирному населению

Фармацевтическая компания МЕДОКЕМИ (Кипр), европейский производитель медицинских препаратов и товаров для здоровья, передает большую партию медикаментов первой необходимости для армии и мирного населения Украины. Среди медикаментов – антибиотики, обезболивающие и кровоостанавливающие средства на сумму около 500 тысяч евро.







Поддержка защитников Родины во время войны с Россией – это вклад компании МЕДОКЕМИ в независимость и национальную безопасность Украины. Инициатива украинского Представительства о передаче жизненно важных медикаментов была немедленно поддержана головным офисом, который находится на о. Кипр (Лимасол).



Руководство компании МЕДОКЕМИ благодарит Фонд Сергея Притулы за взаимодействие и оперативную помощь в доставке медикаментов в лечебные учреждения.



Наш вклад – компании и сотрудников украинского Представительства МЕДОКЕМИ – для нашей общей Победы, для защитников Родины и независимости страны. Слава Украине! Героям слава!