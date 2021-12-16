РФ сама признала себя стороной вооруженного конфликта, - МИД об информации ростовского суда о присутствии российских войск на Донбассе
Фармацевтическая компания "Дарница" направила более 20,5 млн грн на благотворительность
В 2021 году фармацевтическая компания "Дарница" направила более 20,5 млн грн на благотворительность в виде денежных и лекарственных средств для более чем 60-ти отечественных некоммерческих организаций, среди которых благотворительные фонды, больницы и воинские части
Благотворительные акции проходят в рамках движения #ДарницяДопомагає. Рассказывая о своих добрых делах, компания стремится вдохновить на них других людей и бизнесы, сообщается на сайте "Дарницы".
Поддержка благотворительных организаций – одно из приоритетных направлений помощи для "Дарницы". В компании отмечают, что это систематическая работа: в целом с 2018 года фармпроизводитель пожертвовал им более 70,7 млн грн, из них 14,1 млн – в 2020-м.
"В рамках своей миссии помогать медицинским работникам и пациентам, улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому, "Дарница" уделяет благотворительности много внимания. Поддержка здоровья, образования и культуры является стратегическим приоритетом компании. Нам очень важно с каждым годом расширять нашу благотворительную деятельность и приятно, что мы можем помочь многим", – говорит генеральный директор фармацевтической компании "Дарница" Андрей Обризан.
Культуру благотворительности активно разделяют и сотрудники компании, перечисляя средства для онкобольных подопечных фонда "Таблеточки" из собственных зарплат. Также в рамках сотрудничества с этим фондом компания передала Николаевской областной клинической больнице месячный запас лекарственных средств – более 1500 упаковок.
Кроме того, фармацевтическая компания присоединятся ко всеукраинским благотворительным акциям. К примеру, ежегодно поддерживает международное благотворительное движение Щедрый Вторник. По случаю этого дня добродетелей она перечислила 50 тыс. грн в копилку фонда Zagoriy Foundation на бирже благотворительности dobro.ua для Всеукраинского благотворительного объединения "Даун Синдром" и поддержала акцию по сбору средств для этой организации в одном из киевских ТРЦ.
Также "Дарница" приняла участие в акции "Щедрый забег", взносы с которой перечислили в организацию "СОС Детские Городки Украина". Не забыли и о фармацевтической поддержке – этому фонду передали лекарства для домашних аптечек детских домов семейного типа.
Еще одно направление благотворительности – помощь учебным заведениям. Так, "Дарница" и Zagoriy Foundation недавно в очередной раз направили Украинскому католическому университету 1,5 млн грн для поддержки преподавательской деятельности и на стипендии преподавателям на 2022 год.
В компании считают, что такие совместные шаги способствуют развитию осведомленности о работе благотворительных фондов и формируют "привычку помогать". В 2020 году Украина вошла в ТОП-20 стран с развитой благотворительностью по результатам Всемирного рейтинга благотворительности Charities Aid Foundation. И это при том, что в 2019 году наше государство занимало 101 место из 114.
Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года – лидер в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании – помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Портфолио компании включает в себя 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция "Дарницы" экспортируется в 15 стран мира. Бенефициары компании – семья Загорий.
Поддержка благотворительных организаций – одно из приоритетных направлений помощи для "Дарницы". В компании отмечают, что это систематическая работа: в целом с 2018 года фармпроизводитель пожертвовал им более 70,7 млн грн, из них 14,1 млн – в 2020-м.
"В рамках своей миссии помогать медицинским работникам и пациентам, улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому, "Дарница" уделяет благотворительности много внимания. Поддержка здоровья, образования и культуры является стратегическим приоритетом компании. Нам очень важно с каждым годом расширять нашу благотворительную деятельность и приятно, что мы можем помочь многим", – говорит генеральный директор фармацевтической компании "Дарница" Андрей Обризан.
Культуру благотворительности активно разделяют и сотрудники компании, перечисляя средства для онкобольных подопечных фонда "Таблеточки" из собственных зарплат. Также в рамках сотрудничества с этим фондом компания передала Николаевской областной клинической больнице месячный запас лекарственных средств – более 1500 упаковок.
Кроме того, фармацевтическая компания присоединятся ко всеукраинским благотворительным акциям. К примеру, ежегодно поддерживает международное благотворительное движение Щедрый Вторник. По случаю этого дня добродетелей она перечислила 50 тыс. грн в копилку фонда Zagoriy Foundation на бирже благотворительности dobro.ua для Всеукраинского благотворительного объединения "Даун Синдром" и поддержала акцию по сбору средств для этой организации в одном из киевских ТРЦ.
Также "Дарница" приняла участие в акции "Щедрый забег", взносы с которой перечислили в организацию "СОС Детские Городки Украина". Не забыли и о фармацевтической поддержке – этому фонду передали лекарства для домашних аптечек детских домов семейного типа.
Еще одно направление благотворительности – помощь учебным заведениям. Так, "Дарница" и Zagoriy Foundation недавно в очередной раз направили Украинскому католическому университету 1,5 млн грн для поддержки преподавательской деятельности и на стипендии преподавателям на 2022 год.
В компании считают, что такие совместные шаги способствуют развитию осведомленности о работе благотворительных фондов и формируют "привычку помогать". В 2020 году Украина вошла в ТОП-20 стран с развитой благотворительностью по результатам Всемирного рейтинга благотворительности Charities Aid Foundation. И это при том, что в 2019 году наше государство занимало 101 место из 114.
Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года – лидер в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании – помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Портфолио компании включает в себя 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция "Дарницы" экспортируется в 15 стран мира. Бенефициары компании – семья Загорий.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Зеленский дал команду организовать преследование и посадить меня в тюрьму вместе с Бутусовым, Шустером, Гордоном и Разумковым, - Богдан
Киев
+0
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.07
Покупка 27.07Продажа 27.31
-
EUR
Покупка 30.46Продажа 30.89
- Актуальное
- Важное
2021, четверг
16 декабря
16:54
Тысяча нелегалов из Афганистана и Сомали купила фальшивые документы в подпольной типографии в Киевской области: СБУ разоблачила злоумышленников
15:51
Рада предварительно поддержала изменения в бюджет-2021 по погашению долгов по зарплате шахтерам
15:51
Песков назвал "ошибкой" информацию ростовского суда о присутствии российских войск на Донбассе
15:34
В этом году Газпром прокачает в ЕС 145 млрд куб. м газа - меньше всего за последние 6 лет, - Макогон
15:25
Рада приняла за основу законопроект, которым уточнила полномочия Кабмина и военного руководства во время военного положения
13:51
Немецкий регулятор: в первой половине 2022 года сертификация "Северного потока-2" не состоится
12:24
Новая стратегическая концепция НАТО будет разрабатываться с учетом изменения поведения РФ, - Столтенберг
12:20
"Украинцы считали, что не может быть войны": Зеленский заявил, что именно РФ "прокладывает сложный путь Украины в НАТО"