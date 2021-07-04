Фаны устроили сборной Украины овации в Борисполе после возвращения с Евро-2020. ВИДЕО
Болельщики встретили сборную Украины в аэропорту Борисполь после возвращения с чемпионата Европы по футболу
Об этом сообщает UA:Первый.
Фанаты приехали в аэропорт с национальными флагами и выкрикивали слова поддержки и благодарности футболистами. После этого они вместе с игроками спели гимн Украины.
Перед болельщиками выступил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который поблагодарил их за поддержку.
- Напомним, 3 июля сборная Украины уступила Англии в четвертьфинале Чемпионата Европы и прекратила выступления на турнире.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что гордится выступлением своей команды на чемпионате Европы.
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