Фаны устроили сборной Украины овации в Борисполе после возвращения с Евро-2020. ВИДЕО

Об этом сообщает UA:Первый.

Фанаты приехали в аэропорт с национальными флагами и выкрикивали слова поддержки и благодарности футболистами. После этого они вместе с игроками спели гимн Украины.

Перед болельщиками выступил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который поблагодарил их за поддержку.

Напомним, 3 июля сборная Украины уступила Англии в четвертьфинале Чемпионата Европы и прекратила выступления на турнире.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что гордится выступлением своей команды на чемпионате Европы.

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