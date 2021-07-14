Фаны сборной Англии собрали 100 тыс. gодписей под петицией с требованием переиграть финал Евро-2020
Болельщики сборной Англии собрали 100 тыс. gодписей под петицией с требованием переиграть финальный матч Чемпионата Европы с Италией
Об этом сообщает Marca .
В петиции на Change.org говорится, что результат матча между Англией и Италией был несправедливым из-за предвзятого судейства.
"Матч получился абсолютно несправедливым. У итальянцев не было ни одного удаления, хотя они таскали английских игроков, как рабов. Как после всех этих толчков, хватаний и ударов Италии дали победить? Очевидно предвзятое судейство. У Италии должны были быть удаления, и матч нужно переиграть с честным судьей ", - говорится в описании к петиции, которую уже подписало более 100 тыс. пользователей.
В финале Евро-2020 Италия победила Англию в серии послематчевых пенальти после ничьей 1:1 в основное время. Матч судил Бьорн Куйперс из Нидерландов.
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Напомним, 11 июля сборная Италии победила в Лондоне Англию в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы по футболу.
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