Фаны финского хоккейного клуба потребовали немедленного выхода из российской КХЛ

Об этом говорится в заявлении фанклуба в Instagram.

Фаны убеждены, что дальнейшее участие клуба в Континентальной хоккейной лиге на фоне российской агрессии против Украины нанесет ущерб репутации "Йокерита".

"Мы требуем немедленного выхода "Йокерита" из КХЛ. Мы обращаемся к вам, как к лицам, принимающим решение: защитите команду, убрав эмблему клуба из состава участников КХЛ. Продолжение игр нанесет огромный ущерб репутации всего клуба, которая, возможно, никогда не будет восстановлена", - говорится в заявлении фанатов.

Клуб уже заявил, что имеет обязательства и должен придерживаться их в КХЛ.

"Йокерит" несет ответственность как работодатель. На данный момент мы внимательно следим за ситуацией и ведем активный диалог со всеми заинтересованными сторонами. Мы также будем внимательно следить за решениями, связанными с возможными санкциями, и будем следить за их исполнением в наших поступках", - сообщили в клубе.

Финский клуб выступает в КХЛ восьмой сезон.

В лиге, главным спонсором которой является Газпром, играют 19 клубов из России и по одной команде из Финляндии, Латвии, Китая, Казахстана и Беларуси.

В 2012-2014 годах в КХЛ выступал украинский "Донбасс".

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