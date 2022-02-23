Фаны финского хоккейного клуба потребовали немедленного выхода из российской КХЛ
Фанклуб финского "Йокерита" потребовал немедленного выхода команды из состава Континентальной хоккейной лиги
Об этом говорится в заявлении фанклуба в Instagram.
Фаны убеждены, что дальнейшее участие клуба в Континентальной хоккейной лиге на фоне российской агрессии против Украины нанесет ущерб репутации "Йокерита".
"Мы требуем немедленного выхода "Йокерита" из КХЛ. Мы обращаемся к вам, как к лицам, принимающим решение: защитите команду, убрав эмблему клуба из состава участников КХЛ. Продолжение игр нанесет огромный ущерб репутации всего клуба, которая, возможно, никогда не будет восстановлена", - говорится в заявлении фанатов.
Клуб уже заявил, что имеет обязательства и должен придерживаться их в КХЛ.
"Йокерит" несет ответственность как работодатель. На данный момент мы внимательно следим за ситуацией и ведем активный диалог со всеми заинтересованными сторонами. Мы также будем внимательно следить за решениями, связанными с возможными санкциями, и будем следить за их исполнением в наших поступках", - сообщили в клубе.
Финский клуб выступает в КХЛ восьмой сезон.
В лиге, главным спонсором которой является Газпром, играют 19 клубов из России и по одной команде из Финляндии, Латвии, Китая, Казахстана и Беларуси.
В 2012-2014 годах в КХЛ выступал украинский "Донбасс".
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