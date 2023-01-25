Видео обнародовал журналист The Guardian Тамуани Карайол в Twitter.

На кадрах видно, как группа лиц перед Rod Laver Arena в Мельбурне держат флаги России, Сербии, террористической группировки ДНР и изображения российского диктатора Владимира Путина. Один из фанатов одет в футболку с буквой z. Толпа восклицала "Россия" и скандировала о единстве РФ и Сербии.

Кроме этого, во время матча непосредственно на трибунах был замечен еще один мужчина в футболке с буквой z, которая стала символом российской агрессии против Украины.

Инцидент произошел во время четвертьфинальной игры между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Андреем Рублевым (6:1, 6:2, 6:4), выступающим на открытом чемпионате Австралии в нейтральном статусе. При этом флаги РФ и белорусы на Australian Open запрещены.

16 января во время игры украинской теннисистки Екатерины Байндль на Australian Open болельщик на трибунах, несмотря на запрет, продемонстрировал российский флаг. Тогда же посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал организаторов турнира соблюдать запрет на демонстрацию флагов РФ во время турнира.

17 января на Открытом чемпионате Австралии запретили белорусские и российские флаги .

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