"Фантазии. Она совсем новенькая": Мураев отреагировал на заявление главы МИД Великобритании о предполагаемом возглавлении оккупационных властей и пожаловался на угрозы
Бывший народный депутат, владелец телеканала "Наш" Евгений Мураев дал развернутый комментарий по поводу заявления МИД Великобритании о том, что он может возглавить будущее оккупационное правительство Украины в случае вторжения России
Об этом он заявил в интервью изданию The Independent .
"Но я проснулся утром и обнаружил, что теперь я якобы тот человек, который возглавит украинское правительство после российского вторжения... Это вызывает много вопросов. Останусь ли я под санкциями России, возглавляя их правительство в Киеве? Встретюсь ли я с господином Путиным, которого никогда в жизни не встречал? Или меня арестуют, если я приехал в Москву, пока еще под санкциями?", - сказал он.
Мурае назвал такое заявление "фантазиями".
По его словам, после публикации этой информации в СМИ он и его семья получили множество угроз в социальных сетях.
Мураев заявил, что он понятия не имеет о том, почему министр иностранных дел Великобритании сделал заявления о нем и возможные планы РФ.
"Я никогда не был в Великобритании и не имел большого отношения к Великобритании. Я не знаю, почему их министр иностранных дел сказала такие вещи. Я мало что о ней знаю, думаю, она совсем новенькая, это все, что я знаю", - заметил он.
Экснардеп предположил, что Министерство иностранных дел Великобритании якобы получило дезинформацию от "некоторых элементов в Украине".
"Я также думаю, что я и некоторые другие вовлечены в геополитическую конфронтацию между США, Великобританией, НАТО и Россией. Я думаю, что мы застряли посредине", - отметил он.
В издании напомнили, что политик называл аннексию Крыма "выполненным фактом", а его телеканал "НАШ" не раз критиковал политику президента Украины Владимира Зеленского.
Мураев подчеркнул, что его проблемы стали возникать после ссоры с Виктором Медведчуком.
"Я не согласен с Медвечуком. Я сказал, что Украина должна занять линию, независимую ни от России, ни от Америки, ни от Запада. Это было в октябре 2018 года, и в октябре я попал под санкции Российской Федерации, это скользящие санкции, которые продолжаются год за годом", - сказал он.
Мураев заявил, что Украина должна "держаться чуть дальше" силовых блоков и продолжать использовать модель холодной войны. По мнению Мураева, ситуацию между Украиной и РФ вроде можно урегулировать путем переговоров, однако для этого не должно быть никаких провокаций на Донбассе.
- Напомним, 23 января британский МИД обнародовал имена лиц , которых Кремль готов сделать марионеточными руководителями Украины в случае вооруженного вторжения.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что к информации МИД Британии о планах РФ поставить Евгения Мураева во главе оккупационных властей следует отнестись серьезно .
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