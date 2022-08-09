Фантастические звери и истории о них

"Фантастические звери и где их искать"

Первая часть называется "Фантастические звери и где их искать". Она вышла в 2016 году. Главным героем картины выступил Ньют Саламандер (Эдди Редмейн).

События разворачиваются в далеком 1926 году.

Основная работа магозоолога Саламандера – умение четко классифицировать всех фантастических существ и животных. Ньют приезжает в Макус (Магический Конгресс Управления по Северной Америке), чтобы провести встречу с одной персоной, занимающей высокую должность в этой организации. При себе Саламанадер имеет свой волшебный чемодан с несколькими экземплярами опасных магических существ. Но при определенной комбинации событий все существа покидают чемодан. Власти Америки сломя голову отправляются на поиски главного виновника преступления - Ньюта Саламандера. И все внезапно начинает закручиваться в сверхопасный микс событий. Разрушаются отношения между волшебниками и немагами Нью-Йорка. Есть опасность из-за деятельности Филантропического общества "Новый Салем". Что это за общество такое? Речь идет о радикальной организации. Ее основные цели и задачи – уничтожение всех волшебников.

"Фантастические звери: Преступления Гриндевальда"

Следующий фильм называется "Фантастические звери: Преступления Гриндевальда". Он вышел в прокат в 2018 году.

События фильма проходят в Великобритании и Франции в 1927 году. Главный герой – Геллерт Гриндевальд (Джонни Депп). Также Джоан Кэтлин Роулинг ввела в сюжет Альбуса Дамблдора (Джуд Лоу).

"Фантастические звери: Тайны Дамблдора"

Третья часть – "Фантастические звери: Тайны Дамблдора". В Украине фильм вышел в прокат в мае 2022 года. Дамблдор (Джуд Лоу) узнает, что темный маг Гриндевальд (Мадс Миккельсен) настроен властвовать во всем мире. И все в мире должно принадлежать только ему. Он сильный и коварный. Поэтому Дамблдор заручается поддержкой своих друзей. От битвы между злом и добром зависят судьбы миллионов людей. События этой части разворачиваются в 1932 году в Бразилии.

По словам всемирно известного автора серии бестселлеров о Гарри Поттере Дж.Роулинг, события фильма пройдут через период Второй мировой войны. Таким образом автор дала понять, что существует аналогия главного мерзавца "Фантастических зверей" Геллерта Гриндевальда с главой фашизма - Гитлером.

Из-за скандала, связанного с жалобой Эмбер Херд, обвинившей Джонни Деппа в насилии (отметим, что 1 июня 2022 года Депп выиграл суд против Херд ), киностудия Warner Bros. попросила актера отказаться от роли Гриндевальда в третьей части фильма.

“Сообщаю, что Warner Bros. попросила меня отказаться от роли Гриндевальда в "Фантастических животных", и я уважаю эту просьбу, с которой согласился", - написал Джонни Депп на своей странице в Instagram.



Роль Гриндевальда вместо Деппа исполнил Мадс Миккельсен.





Выход в прокат четвертого фильма запланирован на 2024 год, а пятого – на 2025-й.

Сюжеты и названия этих серий пока держатся в секрете.