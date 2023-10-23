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Фанера и пластиковая бутылка: в Defence Express рассказали об использовании врагом новых дронов для истощения ПВО

23 октября, 2023 понедельник
17:46
Война с Россией

Военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков отметил, что россияне начали использовать примитивно собранные дроны

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В очередной раз было сообщение об уничтожении неустановленного типа вражеского БпЛА. Есть фото уничтоженного дрона с двигателем, который можно приобрести на AliExpress - это бензиновый двигатель для авиамоделей. Такой дрон можно собрать в любом кружке авиамоделирования. Можно говорить об использовании врагом  примитивно собранных с минимальными затратами дронов", - пояснил Катков.

По словам военного эксперта, такие беспилотники были впервые использованы противником еще в июне этого года.

"Дроны делаются из фанеры, для топливного бака использована пластиковая бутылка. Эти БпЛА могут нести несколько килограммов полезной нагрузки. Они не имеют защищенных каналов управления. То есть есть максимальная экономия на всем. Эти дроны враг использует, чтобы "шахеды" применять более эффективно и истощать нашу ПВО", - подчеркнул Катков.

  • В ночь на понедельник, 23 октября, российские оккупанты атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами, в том числе припортовую инфраструктуру Одесчины. Силы ПВО уничтожили все воздушные цели РФ - 14 беспилотников и одну авиационную ракету Х-58.
  • Командующий Воздушными силами Николай Олещук показал работу американского зенитно-ракетного комплекса HAWK, с помощью которого украинские бойцы ночью 23 октября сбивали российские воздушные цели.








 

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