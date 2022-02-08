"Фамилии Кирби, Псаки знают больше чем пресс-секретаря Офиса президента": Бессмертный назвал шаги, которые власти должны делать для информирования украинцев во время угрозы нового вторжения РФ

Об этом он сказал в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко, сообщает Еспресо.TV .



"Реакция Банковой на ход событий абсолютно неадекватна. Ситуация действиями Кремля не облегчается, она усугубляется. Она ужесточается и нигде, ни в какие составляющие, ни в вопросах количества вооружений, ни в вопросах количества войск, ни в уменьшении количества учений, ни в провозглашении политических лозунгов и претензий Кремль температуры не понижает", – отметил Бессмертный.



Политик назвал несколько реакций, которые были бы целесообразны со стороны Банковой и президента.



"Украина рассматривает три-четыре варианта дальнейшего развития событий и считает их вероятными. Первый – это начало наступления российских вооруженных сил, второй вариант – это совершение диверсионно-разведывательных операций по средствам коммуникаций, по критически важной инфраструктуре; третий – это продолжение информационной и дезинформационной атаки , осуществление информационных операций, доведение ситуации до внутреннего конфликта", - сказал Бессмертный.



По его словам, после озвучивания этих реакций необходимо принимать меры по контролю прифронтовой территории и анализу действий российских войск.



"Для того, что блокировать развитие первого сценария, мы предпринимаем следующие шаги: скажем, формируем союз государств и оказание соответствующей помощи, контролируем вместе с разведками таких-то стран прифронтовую территорию, анализируем ход учений - какие легенды и какую тактику во время этих учений выбирает российская армия на случай наступления", - отметил дипломат.



После этого, по мнению Бессмертного, должны приниматься информационно-технические шаги - брифинги органов, которые за это отвечают - разведки, Минобороны, комитеты Верховной Рады.



"Тогда люди бы видели: ага, вот объективная информация, вот предпринимаемые шаги, вот организационно-методическое обеспечение под это. Никакого ажиотажа не было бы", - сказал политик.



Он привел пример США, где почти ежедневно проводят брифинги чиновников.



"Почти в ежедневном режиме в Вашингтоне проводят брифинги: то пресс-секретаря Белого дома, то пресссекретаря Пентагона, то пресссекретаря ЦРУ. У нас, в Украине, фамилии Кирби, Псаки знают больше - и здесь даже не надо анализировать - чем знают пресс-секретаря Офиса президента.У нас неизвестно, кто на сегодняшний день осуществляет информационную связь Министерства обороны с обществом, кто этим занимается в службе внешней разведки, в ГУР Министерства обороны, в секретариате СНБО", - пояснил Бессмертный.



По его словам, провалив систему взаимодействия государственных институций и властей возникла ситуация, когда дефицит информации в обществе порождает ажиотаж.



"При такой ситуации российские информационные атаки материализуются, они очень опасны. Если бы происходило то, что заходило сюда в виде информации с российской стороны, хотя бы обратите внимание на обучение в Курской и Воронежской областях, туда уже зашедшие "Искандеры", дивизионы ракет. Показали картинки, но на самом деле ничего такого не было. Взаимодействуя с обществом через информацию, доводя до общества необходимые данные, государство таким образом стабилизирует ситуацию", - подчеркнул он.



Бессмертный отметил, что Россия давит на украинское общество и закладывает внутри диверсии.



"Очень важно, чтобы действия, совершаемые первыми лицами, были адекватны. Я отношу к неадекватным действиям, когда вокруг границы почти полного периметра в 5 тыс. километров собраны такие силы, а Киев почему-то инициирует переговоры по выполнению Минских договоренностей. С точки зрения оценки. реалий ситуации, она выглядит бессмысленной", - резюмировал дипломат.