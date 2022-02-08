"Фамилии Кирби, Псаки знают больше чем пресс-секретаря Офиса президента": Бессмертный назвал шаги, которые власти должны делать для информирования украинцев во время угрозы нового вторжения РФ
Дипломат Роман Бессмертный заявил, что Банковая должна рассчитать несколько сценариев развития событий со стороны РФ и предпринимать надлежащие шаги, чтобы информировать население Украины о конфликте с РФ
Об этом он сказал в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко, сообщает Еспресо.TV .
"Реакция Банковой на ход событий абсолютно неадекватна. Ситуация действиями Кремля не облегчается, она усугубляется. Она ужесточается и нигде, ни в какие составляющие, ни в вопросах количества вооружений, ни в вопросах количества войск, ни в уменьшении количества учений, ни в провозглашении политических лозунгов и претензий Кремль температуры не понижает", – отметил Бессмертный.
Политик назвал несколько реакций, которые были бы целесообразны со стороны Банковой и президента.
"Украина рассматривает три-четыре варианта дальнейшего развития событий и считает их вероятными. Первый – это начало наступления российских вооруженных сил, второй вариант – это совершение диверсионно-разведывательных операций по средствам коммуникаций, по критически важной инфраструктуре; третий – это продолжение информационной и дезинформационной атаки , осуществление информационных операций, доведение ситуации до внутреннего конфликта", - сказал Бессмертный.
По его словам, после озвучивания этих реакций необходимо принимать меры по контролю прифронтовой территории и анализу действий российских войск.
"Для того, что блокировать развитие первого сценария, мы предпринимаем следующие шаги: скажем, формируем союз государств и оказание соответствующей помощи, контролируем вместе с разведками таких-то стран прифронтовую территорию, анализируем ход учений - какие легенды и какую тактику во время этих учений выбирает российская армия на случай наступления", - отметил дипломат.
После этого, по мнению Бессмертного, должны приниматься информационно-технические шаги - брифинги органов, которые за это отвечают - разведки, Минобороны, комитеты Верховной Рады.
"Тогда люди бы видели: ага, вот объективная информация, вот предпринимаемые шаги, вот организационно-методическое обеспечение под это. Никакого ажиотажа не было бы", - сказал политик.
Он привел пример США, где почти ежедневно проводят брифинги чиновников.
"Почти в ежедневном режиме в Вашингтоне проводят брифинги: то пресс-секретаря Белого дома, то пресссекретаря Пентагона, то пресссекретаря ЦРУ. У нас, в Украине, фамилии Кирби, Псаки знают больше - и здесь даже не надо анализировать - чем знают пресс-секретаря Офиса президента.У нас неизвестно, кто на сегодняшний день осуществляет информационную связь Министерства обороны с обществом, кто этим занимается в службе внешней разведки, в ГУР Министерства обороны, в секретариате СНБО", - пояснил Бессмертный.
По его словам, провалив систему взаимодействия государственных институций и властей возникла ситуация, когда дефицит информации в обществе порождает ажиотаж.
"При такой ситуации российские информационные атаки материализуются, они очень опасны. Если бы происходило то, что заходило сюда в виде информации с российской стороны, хотя бы обратите внимание на обучение в Курской и Воронежской областях, туда уже зашедшие "Искандеры", дивизионы ракет. Показали картинки, но на самом деле ничего такого не было. Взаимодействуя с обществом через информацию, доводя до общества необходимые данные, государство таким образом стабилизирует ситуацию", - подчеркнул он.
Бессмертный отметил, что Россия давит на украинское общество и закладывает внутри диверсии.
"Очень важно, чтобы действия, совершаемые первыми лицами, были адекватны. Я отношу к неадекватным действиям, когда вокруг границы почти полного периметра в 5 тыс. километров собраны такие силы, а Киев почему-то инициирует переговоры по выполнению Минских договоренностей. С точки зрения оценки. реалий ситуации, она выглядит бессмысленной", - резюмировал дипломат.
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