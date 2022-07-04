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Факты сексуального насилия, обнародованные Денисовой, расследуются, — замглавы МВД

4 июля, 2022 понедельник
19:51
Новости

По всем фактам сексуального насилия, о которых сообщала экс-омбудсмен Людмила Денисова, полиция открыла уголовные производства

Об этом рассказала Катерина Павличенко, заместитель министра внутренних дел Украины.

"Что касается информации, которую обнародовала экс-омбудсмен Денисова, – по всем этим фактам следственные подразделения Нацполиции открыли уголовные производства. Разглашать более подробные данные в рамках следствия, которое сейчас проходит в полиции относительно фактов, о которых заявляла Денисова, я не могу. Но там собирается  доказательная база", – сказала она.

По словам Павличенко, Денисова получала информацию о сексуальном насилии российских захватчиков против мирных жителей Украины по результатам работы горячей линии, открытой при Офисе омбудсмена.

"С целью сбора всех доказательств следственные подразделения Нацполиции сейчас предпринимают определенные действия, чтобы получить данные, содержащиеся в Офисе омбудсмена, чтобы эта информация также стала доказательной базой в рамках этих уголовных дел", - сказала Павличенко.

Она пояснила, что ранее было открыто одно уголовное производство по нескольким озвученным Денисовой фактам.

На вопрос, будет ли полиция или ГБР расследовать деятельность Денисовой относительно того, не были ли эти истории придуманы, Павличенко ответила: "За кем определит прокуратура тот следственный орган и будет расследовать. Возможно и такое, что прокуратура определит это по Нацполиции, а завтра - передаст СБУ или ГБР".

В целом, по словам заместителя главы МВД, следственные подразделения полиции открыли более 20 уголовных производств о совершении сексуальных преступлений российскими оккупантами. Одновременно в одном производстве может быть несколько случаев сексуального насилия.

  • 30 мая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ее планируют уволить по указанию Офиса президента, а ее дочь вызывают на допросы.
  • Нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов, присутствовавший на заседании фракции "слуг", озвучил претензии к Денисовой : по мнению властей, омбудсмен "почти не выполнял свои полномочия".
  • Глобальный альянс национальных институций по правам человека и Европейская сеть национальных институций по правам человека выразили обеспокоенность возможным увольнением Людмилы Денисовой.
  • 31 мая Верховная Рада уволила Денисову с должности омбудсмена.
  • Людмила Денисова обещает обжаловать в суде увольнение ее с должности омбудсмена, поскольку оно "противоречит Конституции".

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