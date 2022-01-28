Факты для введения санкций против канала "НАШ" есть, но процесс могут политизировать, назвав его "давлением", - политолог
Политолог Мирослава Майнина заявила, что возможное закрытие канала НАШ могут политизировать
Об этом она заявила в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.
Она прокомментировала информацию разведки о возможном оккупационном правительстве во главе с экс-нардепом Мураевым.
"Если информацию получили, она должна провериться соответствующим образом компетентными органами. Мы сейчас много говорим о том, что украинцы, получившие какую-то определенную информацию, должны ее проверять, то тут уже авторитетный источник - британская разведка, они если делятся с нами информацией, то мы должны их благодарить за это. Но, безусловно, ее проверять", - сказала Майнина.
Политолог прокомментировала информацию о возможных санкциях против телеканала "НАШ".
"Уже неоднократно им делались предупреждения по поводу нарушений в эфирах, и мне кажется, что факты не продлить лицензию или ввести какие-то санкции против них - они действительно имеются. Но это дело могут политизировать, что это политическое давление, несогласие Офиса президента с другим мнением, поэтому, возможно, рассчитывая на такой вариант презентации этой ситуации, могут затянуть вопросы санкционного давления или наказания", - подытожила она.
- Напомним, 23 января британский МИД обнародовал имена лиц, которых Кремль готов сделать марионеточными руководителями Украины в случае вооруженного вторжения.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что к информации МИД Британии о планах РФ поставить Евгения Мураева во главе оккупационных властей следует отнестись серьезно.
- Мураев прокомментировал заявление МИДа Великобритании о том, что он может возглавить будущее оккупационное правительство Украины в случае вторжения России.
- По данным СМИ, сейчас в СБУ идет подготовка документов введения СНБО санкций против телеканала "НАШ", принадлежащего бывшему народному депутату Евгению Мураеву.
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