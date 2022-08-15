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Фактор ВСУ может стать краеугольным камнем в формировании будущей архитектуры безопасности Европы, – политолог Цыбулько

15 августа, 2022 понедельник
13:56
Мир Владимир Цыбулько

Присоединение Украины к Евросоюзу переформатирует союз политически, экономически и с точки зрения безопасности

Об этом в эфире Еспресо рассказал политолог Владимир Цыбулько.

"Украина слишком весомый фактор для переформатирования ЕС. У старой Европы сейчас в рамках Европарламента есть возможность формировать политику в интересах оси Франция - Германия. Они сначала боялись Британии и не давали их инициативам развернуться. Британцы поняли, что ЕС входит в тягостную историю, когда все упирается в размер огурцов, а не на место и роль европейской безопасности. Бюрократия ЕС загнала Европу в очень потребительский формат, а не в стратегический", - сказал он.

По словам Цыбулько, появление Украины в Европе заставит переформировать состав Европарламента.

"Центральноевропейский конгломерат стран сформирует свой ЕП, он всегда будет иметь определенное большинство в голосах. Речь идет о странах Триморья. Большинство этих стран входят постсоветскими странами или с орбиты советского влияния и они формируют более радикальный дискурс в отношениях с РФ, что не нравится старой Европе", - добавил политолог.

Он добавил, что Германия и Франция после начала агрессии против Украины в 2014 году наращивали свое присутствие на российском рынке.

"У них есть еще память о достаточно сытой России с доходами примерно в $1 тыс. на одного работающего. А сейчас Россия бедная, этого рынка уже не вернуть. РФ не вернется на те экономические уровни, о которых они мечтают. Не рациональнее ли вкладываться в Украину, создавать достойный потребительский рынок, который обеспечил бы и сбыт огромного количества продукции?", - считает Цыбулько.

По его словам, с Украиной ЕС будет другим.

"Украина претендует на ведущую роль в некоторых отраслях. Например, в оборонной, бронетехнике, в радиолокации. В космической отрасли достаточно заметную роль будет играть. Перераспределится рынок, роль тех или иных стран в рамках ЕС. Украинский авиационный, ракетный сегмент мог бы усилить Европу "И есть еще фактор ВСУ. По состоянию на сейчас это самая боеспособная армия на территории Европы. Этот фактор может быть краеугольным камнем формирования будущей архитектуры безопасности целой Европы", - подытожил политолог.

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