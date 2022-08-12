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Фактом является то, что немецкое правительство и в дальнейшем будет поставлять оружие Украине, - посол Германии

12 августа, 2022 пятница
18:38
Мир Анка Фельдгузен

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен убеждена, что поддержка Украины немецким обществом и правительством тверда, и прогнозирует дальнейшее сотрудничество

Об этом она рассказала в интервью Укринформу.

"Я понимаю украинцев, которые разочарованы скоростью наших поставок вооружений и нашей коммуникацией. Меня иногда это тоже разочаровывает. Но если посмотреть на факты, то сейчас мы, равно как и другие страны, поставляем и современное оружие, которое помогает Украине", - сказала она.

По мнению Фельдгузен, список тех вооружений, которые Германия уже поставила Украине, впечатляет, если вспомнить, что до 24 февраля страна говорила, что принципиально никогда не будет поставлять украинцам оружия.

"Фактом является то, что немецкое правительство и дальше будет поставлять оружие Украине. Мы очень активно об этом думаем и обсуждаем с нашими украинскими партнерами потребности в вооружениях", - добавила она.

Известно, что министерство обороны Германии недавно объявило о решении предоставить Украине партию из 16 бронированных танков-мостоукладчиков Biber, однако посол не указала точной даты их прибытия в Украину.

"По-моему, все же сейчас важнее найти ракетные системы залпового огня, такие как MARS и HIMARS. Я думаю, что все партнеры должны найти гораздо больше таких вооружений", - сказала Анка Фельдгузен.

  • 13 июля в Financial Times сообщили, что Германия срывает поставки оружия в страны Восточной Европы, передавшие старую технику Украине. Несмотря на критику иностранных политиков и собственной оппозиции, в немецком правительстве и дальше уверяют, что переговоры по соглашениям о поставках оружия продвигаются положительно.
  • 10 августа Германия передала Украине еще четыре зенитных самоходных установки Gepard и около 50 тысяч боеприпасов для них. В перечне переданного оборудования указано, что Украина уже получила 12 установок этого типа. Ранее было известно о восьми переданных Gepard.

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Новости
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оружие для Украины
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