Фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС начнется в первом полугодии 2024-го, - замглавы ОП

Об этом он написал в Facebook по итогам сегодняшнего рабочего визита президента Украины в Бельгию.

"Именно во время председательства Бельгии в Совете ЕС (первое полугодие 2024 года) начнется фактическое начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе", - говорится в сообщении.

Он отметил, что председательство Бельгии не ограничится "лишь символизмом", поскольку страна будет "поддерживать Украину из самого институционального сердца ЕС".

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз относительно немедленного вступления по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Еспресо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

Но уже 17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это вводимые годами изменения.

28 августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены до 2030 года. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов.

8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года. Четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.

Руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия 21 сентября сообщил, что Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС.

СМИ утверждают, что в октябре Европейская комиссия готовится рекомендовать начать переговоры с Украиной по членству в ЕС: европейские лидеры обсудят возможные промежуточные условия в декабре.