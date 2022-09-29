Фактический дефицит бюджета составит 50%, – нардеп Разумков
В проекте Госбюджета на 2023 год заложено недостаточно средств на восстановление и стимулирование экономики
Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат Дмитрий Разумков.
"Фактический дефицит бюджета составит 50,9%. Там Минфин пытается манипулировать, говоря о 20% от ВВП. Поступлений у нас около 1,27 трлн грн, а расходов – более 2,5 трлн. Мы понимаем, что находимся в режиме войны и ключевые расходы должны идти на армию, вооружение и защиту наших территорий. В проекте предусмотрено 1,1 трлн грн на сектор безопасности и обороны", - отметил он.
По мнению Разумкова, есть статьи, на которые мало обращают внимание.
"Не предусмотрена индексация пенсий на следующий год. Инфляция заложена - 30%. Уровень зарплат, который понизился от 25 до 50% для большей части населения. Если дети раньше могли помогать пожилым людям, то сегодня это будет сделать очень тяжело и государство должно взять на себя эти обязательства. Следующим вопросом является поддержка бизнеса. Нужно начать кредитовать на льготных условиях, создавать программы стимулирования деоккупированных территорий. Это также недостаточно предусмотрено в бюджете", - подытожил нардеп.
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