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OPINION

Фактические показатели инфляции значительно ниже прошлогодних прогнозов

Богдан Данилишин
14 сентября, 2023 четверг
14:06
Мнение

Инфляционные тенденции августа 2023 года

В июле-августе 2023 г. в экономике наблюдаются дефляционные тенденции. В августе потребительские цены снизились на 1,4% по сравнению с июлем. Падение цен зафиксировано по широкому ассортименту товаров и услуг: пищевые продукты (-3,7%), одежда и обувь (-2,3%), бытовая техника и другие товары быта (-0,3%), услуги отдыха (-0,5%).

В годовом исчислении инфляция сократилась до 8,6% (против 26,6% зафиксированных в начале года и 11,3% в июле). В 2023 г. наибольший вклад в сокращение годового уровня инфляции внесли следующие группы товаров и услуг: хлеб и хлебопродукты (13% взноса), овощи (15%), фрукты (10%), топливо и смазки (11%), алкоголь и табак (5%), бытовая техника и другие товары обихода (5%), рыба и рыбопродукты (5%).

Фактические показатели инфляции текущего года значительно ниже прошлогодних прогнозов правительства, НБУ и международных организаций, ожидавших инфляцию на уровне 25-30%. Обновленный прогноз НБУ с июля предусматривает годовую инфляцию на уровне 8,5%, в то время как год назад НБУ прогнозировал 20,7%.

Основным сдерживающим фактором инфляции является сокращение совокупного спроса. Падение реального ВВП по отношению к довоенному уровню составляет 28%. Сокращение рабочих мест, рост безработицы, выезд значительного количества населения за границу, мобилизация мужчин в ряды ВСУ – все эти факторы повлияли на снижение спроса и остановили раскрутку начального инфляционного импульса, вызванного войной и ростом себестоимости производства.

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Значительный фискальный дефицит, который составляет около 25% ВВП, очень влияет на усиление инфляционного давления, поскольку его размер покрывает лишь 2/3 от потерь совокупного спроса. Фискальная раскрутка инфляции также тормозится тем, что более 50% государственных расходов направляются на оборонные нужды, а не на поддержку экономики. Однако инфляционные риски значительного фискального дефицита могут проявиться в будущем.

Весомым сдерживающим фактором инфляции является фиксация обменного курса. С июля прошлого года официальный курс гривны зафиксирован на уровне 36,6 грн. за 1 дол. США, что способствует стабилизации цен на импортные товары.

Однако фиксация обменного курса в условиях значительного дефицита платежного баланса требует расходования валютных резервов на его поддержку. По итогам 7 месяцев 2023 г. разрыв финансирования платежного баланса составил 15 млрд. дол. Весь этот разрыв был покрыт нерыночной международной помощью, поступившей в объеме 28 млрд дол. (в т.ч. от МВФ – 2,5 млрд долл.). Зависимость стабильности платежного баланса от внешней помощи подвергает Украину потенциальными рисками будущей девальвации, что повышает актуальность эффективного использования имеющихся ресурсов для укрепления производственного потенциала страны и уменьшения ее импортозависимости.

Также сдерживающим фактором роста потребительских цен есть сохранение правительством частичного моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов. Однако данный фактор следует рассматривать только как отсрочку прироста цен, поскольку рыночная коррекция этих административных тарифов будет неизбежна.

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Отчасти на сдерживание цен повлияла жесткая монетарная политика НБУ. Повышение ключевой процентной ставки обусловило перенаправление части денежной массы из сферы потребления в сферу сбережений. С начала повышения учетной ставки (с июня прошлого года) срочные гривневые активы населения (депозиты и ОВГЗ) увеличились на 56 млрд грн (на 29%). Однако в целом объем таких активов сравнительно невысок (около 4% ВВП), поэтому потенциал монетарного сдерживания инфляции через канал сбережений населения ограничен.

Последующие перспективы инфляции будут определяться как проинфляционными, так и контринфляционными факторами. Низкий потребительский спрос и преимущественно немонетарный характер инфляции будут сдерживать раскрутку инфляционной спирали. В то же время, повышение тарифов на электроэнергию, восстановление налогов на автомобильное топливо, значительный фискальный дефицит, потенциально высокие потребности в восстановлении будут весомыми проинфляционными факторами.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.

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Украина
НБУ
инфляция
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