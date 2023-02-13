Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"На самом деле фактически вся Донетчина находится под давлением вооруженных сил РФ. Начнем с Угледара, где время от времени все-таки россияне заходят на Никольские Дачи и пробуют нависать над городом. Однако ВСУ существенно заминировали территории вокруг Угледара. На сегодняшний день враг успеха не имеет. Уже есть подтверждение об уничтоженных 130 единицах бронированной техники противника. Также враг потерял достаточно много и личного состава", - прокомментировал экс-председатель Донецкой ВГА.

Павел Жебривский добавил, что в Мариуполе продолжают накапливаться силы и средства противника и по разным оценкам там может быть примерно 30 тысяч российских военных, которые могут идти в направлении Гуляйполя и Орехова или продолжить давление на Угледар.

"В Марьинке, к сожалению, фактически весь частный сектор находится под контролем оккупантов. Частично они зашли в высотную застройку, но там наши десантники дают врагу достойный отпор. Поэтому противник делает попытки через село Победа давить в сторону Марьинки. Украинские силы совершают хорошие оборонительные действия и иногда вытесняют врага из Марьинки. Там больше происходят позиционные бои с элементами ближнего боя в местах застройки", - рассказал президент военно-гражданского союза Боевое Братство Украины.

Жебривский продолжил относительно Авдеевки, там достаточно укрепленный район и промка держится, потому что хорошо сделана система инженерных работ за эти 9 лет войны, соответственно, врагу не удается ничего сделать Авдеевскому гарнизону. Противник пытается зайти через Опытное и Водяное, идут артиллерийские дуэли с меньшим количеством ближнего боя.

"Самая напряженная ситуация в Бахмуте. Россияне в лоб не могут взять этот город, они зашли в Красную Гору и наседают над трассой Бахмут – Славянск, фактически взяв ее под огневой контроль, и существенно приближаются к выходу на эту трассу. По этой трассе снабжение не происходит уже достаточно долгое время Бахмутского гарнизона, это сейчас более второстепенная дорога, поэтому врагу здесь ничего не удается осуществить, но противник пытается продвинуться и выйти на эту трассу, чтобы занять там господствующие высоты, держа огневой контроль, и взять в окружение Бахмут. На вторую трассу, Бахмут – Константиновка, противник пытается выйти, обстреливая Часовой Яр", - заметил бывший глава Донецкой ВГА.