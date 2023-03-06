Об этом в эфире Еспресо сказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

"Я бы сказал, что Северодонецк на линии фронта, потому что даже мощная ствольная артиллерия может добраться до города, я уже не говорю о Градах. Местными коллаборантами и российскими военными используется и Северодонецк, и Лисичанск, и Рубежное как тыловые базы. Есть места размещения войск, базы с боекомплектом. Есть учебные центры в окрестностях Северодонецка. У нас все города района фактически являются базами войск РФ", - рассказал он.