Фактически все города района являются военными базами РФ, - глава Северодонецкой РВА Власенко
Местные коллаборанты и российские военные используют и Северодонецк, и Лисичанск, и Рубежное как тыловые базы
Об этом в эфире Еспресо сказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.
"Я бы сказал, что Северодонецк на линии фронта, потому что даже мощная ствольная артиллерия может добраться до города, я уже не говорю о Градах. Местными коллаборантами и российскими военными используется и Северодонецк, и Лисичанск, и Рубежное как тыловые базы. Есть места размещения войск, базы с боекомплектом. Есть учебные центры в окрестностях Северодонецка. У нас все города района фактически являются базами войск РФ", - рассказал он.
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