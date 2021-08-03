"Фактически укрывательство подозреваемого": НАБУ требует от СБУ привести Чауса в суд

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook.

"УПК предусматривает, что в случае выявления разыскиваемого лица его должны передать уполномоченному представителю органа расследования. Вместо этого имеем ситуацию фактического укрывательства подозреваемого СБУ", - говорится в заявлении.

В НАБУ заявили, что уже дважды просили СБУ доставить им Чауса.

"Принятие мер безопасности к лицу, которое находится в статусе потерпевшего в уголовном производстве, которое расследуется следователями СБУ, никоим образом не может быть основанием для укрывательства такого лица от судопроизводства и неисполнения постановления об аресте", - добавили в НАБУ.

СБУ призывают доставить Чауса детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа 2021 года.

Напомним, 30 июля экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили на Виннитчине .

Работники НАБУ обнародовали видео, на котором сотрудники СБУ перевозят задержанного экс-судью Чауса.

Служба безопасности Украины заявила, что не похищала бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий.

Адвокат Чауса Ростислав Кравец заявил, что смог пообщаться с клиентом, который пребывает в СБУ.

1 августа Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу из-за его отсутствия .