"Фактически укрывательство подозреваемого": НАБУ требует от СБУ привести Чауса в суд
Национальное антикоррупционное бюро обвиняет Службу безопасности Украины в укрывательстве экс судьи Николая Чауса
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook.
"УПК предусматривает, что в случае выявления разыскиваемого лица его должны передать уполномоченному представителю органа расследования. Вместо этого имеем ситуацию фактического укрывательства подозреваемого СБУ", - говорится в заявлении.
В НАБУ заявили, что уже дважды просили СБУ доставить им Чауса.
"Принятие мер безопасности к лицу, которое находится в статусе потерпевшего в уголовном производстве, которое расследуется следователями СБУ, никоим образом не может быть основанием для укрывательства такого лица от судопроизводства и неисполнения постановления об аресте", - добавили в НАБУ.
СБУ призывают доставить Чауса детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа 2021 года.
- Напомним, 30 июля экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили на Виннитчине .
- Работники НАБУ обнародовали видео, на котором сотрудники СБУ перевозят задержанного экс-судью Чауса.
- Служба безопасности Украины заявила, что не похищала бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий.
- Адвокат Чауса Ростислав Кравец заявил, что смог пообщаться с клиентом, который пребывает в СБУ.
- 1 августа Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу из-за его отсутствия .
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