Об этом сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Это часть того полномасштабного наступления, которое планировала Россия. В течение последней недели – 10 дней наши Силы обороны отражают постоянные атаки. Возросло количество обстрелов, количество ежедневных наступлений. Они пытались вычислить слабые места нашей обороны, а сейчас сосредоточили максимальные усилия на направлении Кременной. Там наши ребята постоянно отражают огромное количество атак противника", – рассказал он.

По словам Гайдая, россияне не имеют существенного успеха. Хотя ситуация тяжелая, но полностью контролируемая нашими Силами Обороны, прорыва нет.

Что касается Сватовско-Купянского направления, то, как утверждает Гайдай, ситуация стабильная и контролируемая. На Креминском направлении продолжаются постоянные атаки россиян с помощью тяжелой техники, также они подключают авиацию. В направлении Белогоровки россияне пытаются продавить украинскую оборону, также привлекая авиацию, в частности вертолеты, но наши войска крепко держат оборону.