Фактически россияне начали наступление на Луганщине, но существенных успехов не имеют, – Гайдай
В Луганской области в течение последней недели возросло количество обстрелов и ежедневных атак врага. Можно констатировать, что обострение уже началось
Об этом сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Это часть того полномасштабного наступления, которое планировала Россия. В течение последней недели – 10 дней наши Силы обороны отражают постоянные атаки. Возросло количество обстрелов, количество ежедневных наступлений. Они пытались вычислить слабые места нашей обороны, а сейчас сосредоточили максимальные усилия на направлении Кременной. Там наши ребята постоянно отражают огромное количество атак противника", – рассказал он.
По словам Гайдая, россияне не имеют существенного успеха. Хотя ситуация тяжелая, но полностью контролируемая нашими Силами Обороны, прорыва нет.
Что касается Сватовско-Купянского направления, то, как утверждает Гайдай, ситуация стабильная и контролируемая. На Креминском направлении продолжаются постоянные атаки россиян с помощью тяжелой техники, также они подключают авиацию. В направлении Белогоровки россияне пытаются продавить украинскую оборону, также привлекая авиацию, в частности вертолеты, но наши войска крепко держат оборону.
- Накануне глава ОВА рассказал, что в Луганской области на Кременском направлении фиксируется максимальная эскалация, россияне пытаются прорвать украинскую линию обороны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.58
Покупка 39.58Продажа 40.25
-
EUR
Покупка 41.98Продажа 42.85
- Актуальное
- Важное