"Фактически повсюду, где находились российские военные, мы фиксируем одну и ту же картину: нет города, где нет жертв; нет деревни, где нет разрушений", - Денис Монастырский
Министр внутренних дел рассказал, что украинские служащие в каждом городе, где находились оккупанты, фиксируют случаи жертв среди мирного населения
Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что сейчас продолжается беспрецедентная работа – фиксация массовых военных преступлений, которые совершали российские оккупанты.
"Фактически повсюду, где находились российские военные, мы фиксируем одну и ту же картину: нет города, где нет жертв; нет деревни, где нет разрушений. Это говорит об общем подходе российской армии к ведению боевых действий, отношению к мирному населению и к совершению мародерства", — отметил министр.
Глава МВД также анонсировал открытие круглосуточной "горячей линии" Нацполиции Украины для родственников погибших в результате военных действий РФ. По телефону 0894201867 операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения относительно процедуры захоронения погибших.
"Количество пропавших без вести мы измеряем сотнями, поэтому такая помощь чрезвычайно нужна. Граждане сегодня могут помочь следствию установить тех лиц, которые, к сожалению, погибли, или были принудительно вывезены с территории Украины в Республику Беларусь", — пояснил Монастырский.
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