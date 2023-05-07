Фактически парламентаризм в Украине уничтожен, - Княжицкий
Чтобы отстроить сильную Украину, нужно сейчас, когда идет война, обеспечить четкое разделение властей. Это единственный залог победы и поддержки нас Западом
Об этом заявил нардеп Николай Княжицкий в эфире Еспресо.
"Фактически, у нас парламентаризм уничтожен. У нас есть монобольшинство. Расписание парламента составляется в Офисе президента. Частично то, что они там составляют, действительно полезно и необходимо, и многие законы поддерживает оппозиция и власть. Несмотря на это, ни один оппозиционный проект не выносится властью в зал принципиально", – сказал он.
По мнению нардепа, оппозиция будет поддерживать позитивные инициативы власти, потому что хочет единства и победы.
"К сожалению, этих позитивных инициатив слишком мало, а власти единства пока не хотят. Депутаты оппозиционные и провластные обижены тем, что их повестка дня спускает сверху ОП. Для того чтобы отстроить сильную Украину, нам нужно сейчас, когда идет война, обеспечить четкое распределение властей. Это единственный залог нашей победы и поддержки нас Западом. К сожалению, власть исполнительная и представительная это не всегда понимает", - подытожил Княжицкий.
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