"Фактически небоеспособны": военный аналитик оценил возможности сбежавших из Херсона оккупантов
Из Херсона на левый берег Днепра добрались только те оккупанты, которым удалось прорваться из города, однако они не способны выполнять боевые задания
Такое мнение высказал военный аналитик Иван Сичень в комментарии Gazeta.ua.
"Скорее всего, те сбежавшие из Херсона российские части останутся на левом берегу. Возможно, что часть бросят на Донбасс. Но сейчас их будет сложно перегруппировать. В реальности, на левый берег прорвался только тот, кто смог. Они почти 10 тыс. человек потеряли. А оставшиеся – разрозненные, уставшие – не способны к нормальным боевым действиям. Россияне бросили свою технику. Много техники было уничтожено. Войська, которые так спешно бегут, небоеспособны", - сказал Сичень.
Аналитик отметил, что в настоящее время захватчики не имеют возможностей для наступления на Николаев или Одессу.
"Теперь никаких возможностей наступать на Николаев и Одессу у россиян не будет. Форсировать Днепр они не смогут. И переправиться через Днепр они не смогут. С политической точки зрения еще интереснее – Путин и его власть провозгласили эти территории своими, а теперь потеряли. Украинцы там радуются, что изгнали рашистов. Это крах режима Путина и идеи восстановления Российской империи. Потому что российские пропагандисты уже начинают критиковать диктатора", – сказал Сичень.
- 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
- 12 ноября в ОК "Юг" сообщили, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.
- Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.
- Президент Украины Владимир Зеленский посетил освобождённый Херсон и встретился с украинскими военными.
- 14 ноября 2022 года в деоккупированном Херсоне подняли украинский флаг.
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