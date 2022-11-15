Такое мнение высказал военный аналитик Иван Сичень в комментарии Gazeta.ua.

"Скорее всего, те сбежавшие из Херсона российские части останутся на левом берегу. Возможно, что часть бросят на Донбасс. Но сейчас их будет сложно перегруппировать. В реальности, на левый берег прорвался только тот, кто смог. Они почти 10 тыс. человек потеряли. А оставшиеся – разрозненные, уставшие – не способны к нормальным боевым действиям. Россияне бросили свою технику. Много техники было уничтожено. Войська, которые так спешно бегут, небоеспособны", - сказал Сичень.

Аналитик отметил, что в настоящее время захватчики не имеют возможностей для наступления на Николаев или Одессу.

"Теперь никаких возможностей наступать на Николаев и Одессу у россиян не будет. Форсировать Днепр они не смогут. И переправиться через Днепр они не смогут. С политической точки зрения еще интереснее – Путин и его власть провозгласили эти территории своими, а теперь потеряли. Украинцы там радуются, что изгнали рашистов. Это крах режима Путина и идеи восстановления Российской империи. Потому что российские пропагандисты уже начинают критиковать диктатора", – сказал Сичень.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

12 ноября в ОК "Юг" сообщили, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил освобождённый Херсон и встретился с украинскими военными.

14 ноября 2022 года в деоккупированном Херсоне подняли украинский флаг.

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