Фактическая цена газа в Украине увеличилась впервые за девять месяцев
За июнь фактическая цена продажи природного газа в Украине составила 10 833,33 грн за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 0,8% выше, чем в мае
Об этом информирует Минэкономики .
Впервые за год, принесший почти трехкратное падение цены, газ подорожал.
Сообщается, что это произошло впервые с сентября 2022 года.
Для вычисления средней цены газа используется формула, предусмотренная Налоговым кодексом Украины для рентной платы за пользование недрами.
- 25 июля премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства рассказал , что Украина уже закачала в хранилища 11,7 млрд куб. м газа и накопила 1,5 млн тонн угля.
- Несмотря на риски, вызванные полномасштабной войной, европейские газовые трейдеры начали хранить природный газ в Украине, чтобы воспользоваться более низкими ценами и имеющимися мощностями, сообщает Reuters со ссылкой на трех трейдеров и представителей компаний.
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