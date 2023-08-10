Фактическая цена газа в Украине увеличилась впервые за девять месяцев

Об этом информирует Минэкономики .

Впервые за год, принесший почти трехкратное падение цены, газ подорожал.

Сообщается, что это произошло впервые с сентября 2022 года.

Для вычисления средней цены газа используется формула, предусмотренная Налоговым кодексом Украины для рентной платы за пользование недрами.