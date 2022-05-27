Факт временной оккупации части Украины не помешает евроинтеграции, - посол ЕС
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас считает, что Украина может войти в Евросоюз с временно оккупированными территориями
Об этом он сказал в интервью 24 каналу .
"Опять же, пока никто не даст стопроцентной гарантии, что это может помешать. С точки зрения ЕС, если какая-то часть страны, которая хочет присоединиться к Евросоюзу, находится под оккупацией, то это фактически привлекает к процессу и третью сторону, которая может сказать свое "нет". Но решение, опять же, принимает именно ЕС, поэтому, по моему мнению, этот факт помешать не должен", - сказал посол.
Маасикас привел пример Кипра, 37% территории которого в настоящее время оккупированы. Он отметил, что этот факт не повлиял на процесс принятия Кипра в ряды ЕЕ.
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