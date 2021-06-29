Facebook запустит функцию новостных рассылок

Об этом передает The Hill .

Как отмечается, социальная сеть Facebook на этой неделе запустит функцию рассылки новостей.

Новая платформа под названием Bulletin должна позволить авторам создавать и распространять как бесплатный, так и подписной контент через Facebook.

В издании отмечают, что новая функция - это похожая версия популярной новостной платформы Substack от Facebook и набрала десятки авторов по такими категориям как спорт, наука, здоровье и финансы.

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