Facebook запустит функцию новостных рассылок
На этой неделе Facebook планирует развернуть функцию информационных бюллетеней
Об этом передает The Hill .
Как отмечается, социальная сеть Facebook на этой неделе запустит функцию рассылки новостей.
Новая платформа под названием Bulletin должна позволить авторам создавать и распространять как бесплатный, так и подписной контент через Facebook.
В издании отмечают, что новая функция - это похожая версия популярной новостной платформы Substack от Facebook и набрала десятки авторов по такими категориям как спорт, наука, здоровье и финансы.
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