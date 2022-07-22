Facebook запускает вкладку Feeds: пользователи смогут видеть новостную ленту в хронологическом порядке
В социальной сети Facebook появилась новая функция Feeds. Она показывает пользователям сообщения от друзей, групп и страниц, за которыми они следят, в хронологическом порядке
Об этом сообщил основатель Meta Марк Цукерберг.
"Одна из самых запрашиваемых функций для Facebook – убедиться, что люди не пропускают посты друзей. Поэтому сегодня мы запускаем вкладку Feeds, где вы можете видеть посты ваших друзей, групп, страниц и других отдельно в хронологическом порядке", – написал он.
По его словам, приложение будет открываться на вкладке Home, где алгоритмы будут рекомендовать выбранный контент, но будет также возможность переключиться на вкладку Feeds и выбрать хронологическую ленту сообщений, в частности, можно отдельно просмотреть посты друзей, групп или страниц, а также создать выбранную ленту.
Новые вкладки начали появляться в Facebook с 21 июля и станут доступны во всем мире в течение следующей недели.
- 7 июля издание POLITICO сообщило , что уже этим летом в странах ЕС могут прекратить работу Facebook и Instagram.
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