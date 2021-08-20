Facebook закрыл возможность просмотра друзей для пользователей из Афганистана

Об этом рассказал руководитель отдела политики кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер в Twitter .

"Мы временно убрали возможность просмотра списков друзей и поиска по нему для учетных записей Facebook в Афганистане, чтобы защитить людей от преследования", - отметил Глейхер.

Также в сети добавили новые возможности для пользователей аккаунтов из Афганистана.



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Так, они теперь смогут блокировать свою страницу в один клик. В таком случае другие пользователи, которые не являются друзьями, не смогут видеть посты и смотреть фото или видео.

Вместе с тем Facebook также добавил в Instagram подсказки инструкции, где объясняется, как можно защитить данные профиля.

