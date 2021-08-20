Facebook закрыл возможность просмотра друзей для пользователей из Афганистана
Служба кибербезопасности соцсети Facebook решила скрыть списки друзей всех пользователей из Афганистана, чтобы предотвратить преследования со стороны талибов
Об этом рассказал руководитель отдела политики кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер в Twitter .
"Мы временно убрали возможность просмотра списков друзей и поиска по нему для учетных записей Facebook в Афганистане, чтобы защитить людей от преследования", - отметил Глейхер.
Также в сети добавили новые возможности для пользователей аккаунтов из Афганистана.
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Так, они теперь смогут блокировать свою страницу в один клик. В таком случае другие пользователи, которые не являются друзьями, не смогут видеть посты и смотреть фото или видео.
Вместе с тем Facebook также добавил в Instagram подсказки инструкции, где объясняется, как можно защитить данные профиля.
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