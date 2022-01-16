Facebook заблокировал страницу делегации России на переговорах с ОБСЕ в Вене

Об этом заявил глава делегации России на переговорах с ОБСЕ по безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов, сообщают российские СМИ.

По его словам, на странице не публиковалось ничего, кроме заявлений российского руководства и МИД.

"В пятницу Facebook забанил страницу делегации, сославшись на запретный контент. В этом аккаунте не публиковалось ничего, кроме заявлений российского руководства и МИД. Делегация России на переговорах намерена обратиться в связи с блокировкой в ОБСЕ", - сказал Гаврилов.

При попытке зайти на страницу соцсеть сообщает: "Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему".

Напомним, 13 января в Вене состоялось заседание ОБСЕ, направленное на ослабление напряженности из-за наращивания российских войск у границы с Украиной.

Новый глава ОБСЕ заявил, что в первую поездку посетит Восток Украины, где уделит внимание состоянию мирных жителей в условиях войны.

Глава миссии США при ОБСЕ заявил, что Минские соглашения можно воплотить тогда, когда Россия выполнит обязательства по безопасности.

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