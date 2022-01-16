Facebook заблокировал страницу делегации России на переговорах с ОБСЕ в Вене
Facebook заблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене из-за распространения запретного контента
Об этом заявил глава делегации России на переговорах с ОБСЕ по безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов, сообщают российские СМИ.
По его словам, на странице не публиковалось ничего, кроме заявлений российского руководства и МИД.
"В пятницу Facebook забанил страницу делегации, сославшись на запретный контент. В этом аккаунте не публиковалось ничего, кроме заявлений российского руководства и МИД. Делегация России на переговорах намерена обратиться в связи с блокировкой в ОБСЕ", - сказал Гаврилов.
При попытке зайти на страницу соцсеть сообщает: "Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему".
- Напомним, 13 января в Вене состоялось заседание ОБСЕ, направленное на ослабление напряженности из-за наращивания российских войск у границы с Украиной.
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