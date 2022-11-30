Facebook заблокировал сообщение командующего Воздушными силами ВСУ из-за слов об "утилизации российской нечисти"
Социальная сеть facebook заблокировала сообщение командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука с поздравлением ко Дню радиотехнических войск
Об этом Воздушные силы ВСУ сообщают в facebook .
"Фейсбук заблокировал сообщение с приветствием командующего Воздушными силами ВСУ ко Дню радиотехнических войск. Агенты Московии теперь везде", - написали в Воздушных силах.
Сообщение появилось в 06:10, а в 10:30 уже было заблокировано.
Впоследствии поздравление было опубликовано еще раз с несколькими коррективами. Формулировка "эффективной утилизации российской нечисти в воздухе" заменена на "утилизацию врага", а фраза "одичавшего русского мира" на "руzzкого мира".
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