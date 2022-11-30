Об этом Воздушные силы ВСУ сообщают в facebook .

"Фейсбук заблокировал сообщение с приветствием командующего Воздушными силами ВСУ ко Дню радиотехнических войск. Агенты Московии теперь везде", - написали в Воздушных силах.

Сообщение появилось в 06:10, а в 10:30 уже было заблокировано.

Впоследствии поздравление было опубликовано еще раз с несколькими коррективами. Формулировка "эффективной утилизации российской нечисти в воздухе" заменена на "утилизацию врага", а фраза "одичавшего русского мира" на "руzzкого мира".

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