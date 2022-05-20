Facebook заблокировал пост Марии Матиос про защитника Мариуполя Калину (Паламаря), написанном со ссылкой на текст Еспресо.TV

Еспресо.TV располагает скриншотами сообщения Марии Матиос и комментариями администрации Facebook.

"Ваша публикация противоречит стандартам нашего сообщества в отношении опасных лиц и организаций. Мы ввели эти стандарты для предотвращения и избежания офлайн-вреда. Мы подтвердили, что ваша публикация не соответствует стандартам сообщества. Мы пересмотрели ваше сообщение опять, и оно не соответствует стандартам нашего сообщества", - говорится в заявлениях администрации Facebook.

В сообщении Мария Матиос рассказала, что узнала из текста Еспресо.TV о литературных пристрастиях Святослава Паламаря и увидела свое имя в перечне писателей, чьи произведения он читает.

"Дай, Боже, всем писателям ТАКИХ читателей. Когда из одного интервью я узнала, что он читает мои книги, я заплакала... от благодарности. Потому что думать о том, что он - молодой, полный жизни и желаний - уже причислен к когорте современных Супергероев, и одновременно представлять, ЧТО испытывает его мама, ловя малейшее упоминание о сыне и его побратимах, - мне очень сложно. Он - это друг КАЛИНА, Святослав ПАЛАМАР, заместитель командира полка АЗОВ", - написала Мария Матиос.

Писательница выразила надежду на встречу с Паламарем после спасения защитников Мариуполя из осажденного оккупантами завода "Азовсталь".

"Мое воображение слишком слабое, чтобы представить все происходящее в нынешних катакомбах и бункерах АЗОВСТАЛИ и там, где теперь находится часть защитников, выполняющих приказ – ВЫЖИТЬ. А потом – ЖИТЬ и РАССКАЗАТЬ. Я не могу теперь помочь этим Воинам ничем, кроме безоговорочной им Веры и материнской Молитвы, но почему-то я представляю момент, когда я обниму друга Калину, как своего Сына, из любви и благодарности, которых не передать словами, я верю, что бронежилеты непокоренного Духа и Божьей опеки защитят их в этой страшной буре. А я тем временем еще лучше приспособлю и затяну бронежилет свой - ЯЗЫК и СЛОВО. И пусть это вам не покажется слишком пафосным, но в час испытаний ЯЗЫК И СЛОВО таки становятся бронежилетами нации", - написала Мария Матиос.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил , что к спасению украинских военных с осажденного россиянами завода "Азовсталь" должны быть привлечены самые влиятельные международные силы.

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