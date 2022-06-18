Facebook удалил страницу 5 канала в соцсети
Страницу 5 канала в Facebook удалили из-за "враждебных высказываний"
Об этом сообщили на сайте канала.
Канал заявил, что в Facebook оперативно информировал подписчиков о новостях войны.
"Компания Meta определила информацию о зверствах оккупантов нарушающей стандарты сообщества. Часть объяснений соцсеть предоставила на русском языке. Сейчас канал подал апелляцию, а также готовит обращение в Минцифру, чтобы помогли восстановить страницу", - говорится в сообщении.
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