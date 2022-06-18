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Война с Россией: хроника
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Facebook удалил страницу 5 канала в соцсети

18 июня, 2022 суббота
20:25
война с Россией

Страницу 5 канала в Facebook удалили из-за "враждебных высказываний"

Об этом сообщили на сайте канала.

Канал заявил, что в Facebook оперативно информировал подписчиков о новостях войны.

"Компания Meta определила информацию о зверствах оккупантов нарушающей стандарты сообщества. Часть объяснений соцсеть предоставила на русском языке. Сейчас канал подал апелляцию, а также готовит обращение в Минцифру, чтобы помогли восстановить страницу", - говорится в сообщении.

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Facebook
5 канал
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