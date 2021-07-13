Facebook удалил пост посла Украины в Чехии с критикой тезиса об "одном народе" с россиянами
Facebook удалила пост посла Украины в Чешской Республике Евгения Перебийноса с критикой тезиса президента РФ Владимира Путина об "одном народе" с украинцами
Об этом он написал в Facebook.
"Удалили мой пост. Интересно, какое слово из него противоречит правилам и разжигает ненависть? Ведь я никого не назвал прямо. Но "они" понимают, что "они" это "они", - заявил Перебийнис.
Посол показал заблокированный пост.
"Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают ", - говорилось в нем.
Согласно пометки соцсети, сообщение нарушает правила о запрете языка вражды.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 32.11Продажа 32.48
- Актуальное
- Важное