Facebook удалил пост посла Украины в Чехии с критикой тезиса об "одном народе" с россиянами

Об этом он написал в Facebook.

"Удалили мой пост. Интересно, какое слово из него противоречит правилам и разжигает ненависть? Ведь я никого не назвал прямо. Но "они" понимают, что "они" это "они", - заявил Перебийнис.

Посол показал заблокированный пост.

"Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают ", - говорилось в нем.

Согласно пометки соцсети, сообщение нарушает правила о запрете языка вражды.