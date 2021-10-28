Facebook теперь будет называться Meta
Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил об изменении названия компании на Meta
Об этом сообщает Еcпресо.TV.
Цукерберг заявил об этом во время презентации ребрендинга компании.
Ребрендинг, вероятно, поможет объединить социальную сеть Facebook, мессенджер WhatsApp, Instagram, Oculus и другие продукты компании. Новое название компании было неизвестно до начала презентации.
По словам Цукерберга, изменение названия призвано продемонстрировать, что компания Facebook – это не только одноименная соцсеть, но и другие проекты.
"Сейчас наш бренд так тесно связан с одним продуктом. Но со временем, я надеюсь, нас будут рассматривать как компанию-метавселенную", - заявил Цукерберг.
При этом социальная сеть Facebook сохранит свое название.
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