Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Facebook теперь будет называться Meta

Facebook теперь будет называться Meta

28 октября, 2021 четверг
21:43
Мир

Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил об изменении названия компании на Meta

Об этом сообщает Еcпресо.TV.

Цукерберг заявил об этом во время презентации ребрендинга компании.

Ребрендинг, вероятно, поможет объединить социальную сеть Facebook, мессенджер WhatsApp, Instagram, Oculus и другие продукты компании. Новое название компании было неизвестно до начала презентации.

По словам Цукерберга, изменение названия призвано продемонстрировать, что компания Facebook – это не только одноименная соцсеть, но и другие проекты.

"Сейчас наш бренд так тесно связан с одним продуктом. Но со временем, я надеюсь, нас будут рассматривать как компанию-метавселенную", - заявил Цукерберг.

При этом социальная сеть Facebook сохранит свое название.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Facebook
Цукерберг
Instagram
WhatsApp
Читайте также:
тест
27 октября, 2021 среда
В COVID-статистике Киева нашли разногласия: положительных тестов вдвое больше, чем новых случаев
Виктор Медведчук
title.author
28 октября, 2021 четверг
Виталий Портников: Путину нужен Медведчук
26 октября, 2021 вторник
The Ring нашел украинского боксера, который стал чемпионом мира до Кличко, Ломаченко и Усика
Киев
+14
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.26
    Покупка 26.26
    Продажа 26.49
  • EUR
    Покупка 30.37
    Продажа 30.77
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
28 октября
23:14
Рональд Куман
Это случилось в самолете, - стало известно, как разъяренный президент "Барселоны" угнал из команды тренера
22:50
Переговорщик Фирташа, сбежавший из мест лишения свободы, приходил на Банковую, - расследование
22:38
Тарас Степаненко
"Шахтер" подписал новый контракт с ключевым футболистом
22:21
Дмитрий Разумков
В первую очередь те, кто меня поддержал три недели назад, - Разумков о коллегах по новому политическому проекту
21:57
Александр Усик
Промоутер Усика сообщил, что договорился о повторном бое с Джошуа
21:34
"Металлист" победил "Колос" и вышел в четвертьфинал Кубка Украины
21:29
В Одесской области ищут моряка, упавшего в море
21:08
Оккупанты обязали непривитых крымчан старше 60 лет оставаться дома
20:44
Разработчику фейковой "Дии" предложили стажировку в Минцифре, - Енин
20:21
В Харькове снова смертельное ДТП: Infiniti сбил женщину возле пешеходного перехода
20:01
Михаил Радуцкий
Минздрав утвердил список противопоказаний для COVID-вакцинации, - Радуцкий
19:58
ПСЖ потерял Месси перед матчем Лиги чемпионов
19:42
В больнице Одесской области сломалась кислородная станция
19:30
"Заря" в овертайме выбила "Рух" из Кубка Украины
19:22
Сергей Наев
Украинские беспилотники Bayraktar уже более полугода выходят на боевое дежурство, - Наев
19:18
Роналду сообщил, что снова станет отцом, он ждет близнецов
19:01
Евгения Кравчук
Рада может рассмотреть отставки министров на следующей неделе
18:36
карантин
Тернополь введет дополнительные COVID-ограничения с 1 ноября
18:32
Подстригал ногти и занес инфекцию: футболист "Динамо" рассказал ужасную историю, как попал в реанимацию
18:16
Сергей Мякушко
Клуб УПЛ "Минай" объявил о трансфере "Динамо"
18:14
польша граница
Польские пограничники за год выявили более полутысячи поддельных COVID-сертификатов из Украины
18:01
Наталья Диденко
В Украине будет тепло и туманно, - синоптик Наталья Диденко
17:45
Руслан Стефанчук
Стефанчук обещает пересмотр регламента Рады
17:41
ООС
Двое украинских военных получили ранения в зоне ООС
17:17
школа карантин
Школы Сумщины перейдут на "дистанционку"
17:07
Джошуа решил найти новых тренеров после поражения от Усика
17:05
цены продукти
Правительство поддержало законопроект о борьбе с фальсификацией пищевых продуктов
16:51
карантин
Киев переходит в "красную" зону карантина: решение комиссии ТЭБ и ЧС
16:46
ВСУ
В Украине предлагают изменить условия службы иностранцев в ВСУ
16:45
"Львов" в серии пенальти победил "Альянс" в Кубке Украины
16:42
АЗС
Правительство усилило требования к качеству дизельного топлива
16:29
выборы
"Красная" зона карантина не повлияет на проведение местных выборов, – ЦИК
16:28
Это был не наш день, – Зинченко прокомментировал вылет от команды Ярмоленка в Кубке Англии
16:21
Петр Порошенко
Власть продолжает незаконную слежку за Петром Порошенко
16:08
Верховная рада
Рада может собраться на внеочередное заседание 2 ноября
15:58
трактор
Больше площади всей Венгрии: в Налоговой рассказали, сколько украинских сельхозземель обрабатывается неофициально
15:47
В Украине создадут "Школу супергероев"
15:32
минфин
Кабмин поддержал внедрение электронных проверок налогоплательщиков
15:31
"Барселона" объявила имя тренера, который выведет ее на матч ЛЧ с "Динамо"
15:14
Впервые в мире: в Японии запустили в открытую продажу летающий мотоцикл
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV