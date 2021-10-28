Facebook теперь будет называться Meta

Об этом сообщает Еcпресо.TV.

Цукерберг заявил об этом во время презентации ребрендинга компании.

Ребрендинг, вероятно, поможет объединить социальную сеть Facebook, мессенджер WhatsApp, Instagram, Oculus и другие продукты компании. Новое название компании было неизвестно до начала презентации.



По словам Цукерберга, изменение названия призвано продемонстрировать, что компания Facebook – это не только одноименная соцсеть, но и другие проекты.



"Сейчас наш бренд так тесно связан с одним продуктом. Но со временем, я надеюсь, нас будут рассматривать как компанию-метавселенную", - заявил Цукерберг.



При этом социальная сеть Facebook сохранит свое название.