Facebook планирует выплатить $1 млрд до 2022 года пользователям, которые создают контент
Компания Facebook планирует выплатить $1 млрд до 2022 года пользователям, которые создают контент для Facebook и Instagram
Об этом сообщает CNBC, передает Укринформ.
"Мы хотим создать лучшие платформы для миллионов создателей, чтобы они могли зарабатывать на жизнь. Поэтому мы создаем новые программы, чтобы инвестировать более $1 млрд в награду авторам за отличный контент, который они создают на Facebook и Instagram до 2022 года", - заявил Цукерберг .
Первая из программ будет поощрять создателей коротких видео в Reels для Instagram.
В течение последних нескольких месяцев Facebook развернул новые инициативы по выплате денег создателям, чтобы поощрить известных пользователей социальных сетей пользоваться своими сервисами.
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