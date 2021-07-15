Facebook планирует выплатить $1 млрд до 2022 года пользователям, которые создают контент

Об этом сообщает CNBC, передает Укринформ.

"Мы хотим создать лучшие платформы для миллионов создателей, чтобы они могли зарабатывать на жизнь. Поэтому мы создаем новые программы, чтобы инвестировать более $1 млрд в награду авторам за отличный контент, который они создают на Facebook и Instagram до 2022 года", - заявил Цукерберг .

Первая из программ будет поощрять создателей коротких видео в Reels для Instagram.



В течение последних нескольких месяцев Facebook развернул новые инициативы по выплате денег создателям, чтобы поощрить известных пользователей социальных сетей пользоваться своими сервисами.