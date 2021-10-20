Facebook планирует сменить название, - СМИ
Компания Facebook планирует сменить название. Новое имя может стать известным уже на следующей неделе
Об этом сообщает The Verge .
По данным журналистов, Марк Цукерберг заявит о смене названия компании на ежегодной конференции Connect 28 октября или даже раньше. Одной из причин смены названия может быть желание Цукерберга создать "метавселенную", в которой люди смогут взаимодействовать между собой с помощью очков виртуальной реальности.
Официально в Facebook пока не комментируют слухи о смене названия компании. Кроме одноименной социальной сети, корпорации Facebook принадлежат Instagram и WhatsApp.
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