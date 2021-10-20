Facebook планирует сменить название, - СМИ

Об этом сообщает The Verge .

По данным журналистов, Марк Цукерберг заявит о смене названия компании на ежегодной конференции Connect 28 октября или даже раньше. Одной из причин смены названия может быть желание Цукерберга создать "метавселенную", в которой люди смогут взаимодействовать между собой с помощью очков виртуальной реальности.

Официально в Facebook пока не комментируют слухи о смене названия компании. Кроме одноименной социальной сети, корпорации Facebook принадлежат Instagram и WhatsApp.