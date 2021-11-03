Facebook перестанет распознавать лица пользователей

Об этом говорится в блоге компании.

"Мы прекращаем работу системы распознавания лиц в Facebook", – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об отказе от системы распознавания лиц принято на фоне растущей обеспокоенности общества по использованию такой технологии.

Также регулирующие органы находятся в процессе разработки четкого набора правил, регулирующих его использование.

В заявлении компании отметили, что пользователи, которые соглашались использовать систему распознавания лиц, больше не будут автоматически определяться на фото и видео. Все личные шаблоны будут удалены.

Удаление системы распознавания лиц коснется пользователей во всем мире. Ожидается, что процесс будет завершен до декабря.

Напомним, основатель Facebook Марк Цукерберг объявил об изменении названия компании на Meta.

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