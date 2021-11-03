Facebook перестанет распознавать лица пользователей
Социальная сеть Facebook перестанет использовать технологию распознавания лиц на фото и видео пользователей
Об этом говорится в блоге компании.
"Мы прекращаем работу системы распознавания лиц в Facebook", – говорится в сообщении.
Отмечается, что решение об отказе от системы распознавания лиц принято на фоне растущей обеспокоенности общества по использованию такой технологии.
Также регулирующие органы находятся в процессе разработки четкого набора правил, регулирующих его использование.
В заявлении компании отметили, что пользователи, которые соглашались использовать систему распознавания лиц, больше не будут автоматически определяться на фото и видео. Все личные шаблоны будут удалены.
Удаление системы распознавания лиц коснется пользователей во всем мире. Ожидается, что процесс будет завершен до декабря.
- Напомним, основатель Facebook Марк Цукерберг объявил об изменении названия компании на Meta.
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