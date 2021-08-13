Facebook отложил выход сотрудников в офисы на начало 2022 года

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на NBC News.

Там отметили, что рассматривают возможность возвращения работников на основании данных, а не дат.



В Facebook подчеркнули, что дистанционно могут также работать сотрудники компании в других странах.



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До этого компания планировали вернуть работников в офисы в октябре.