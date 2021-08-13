Facebook отложил выход сотрудников в офисы на начало 2022 года
В Facebook заявили о решении отложить возвращение сотрудников в США в офисы до января 2022 года из-за "Дельта"-штама COVID-19
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на NBC News.
Там отметили, что рассматривают возможность возвращения работников на основании данных, а не дат.
В Facebook подчеркнули, что дистанционно могут также работать сотрудники компании в других странах.
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До этого компания планировали вернуть работников в офисы в октябре.
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