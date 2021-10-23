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Facebook обвиняет украинского хакера в краже данных 178 млн пользователей

23 октября, 2021 суббота
18:32
Мир

Компания Facebook подала в суд на украинского хакера Александра Солонченко, который скомпилировал и продал данные 178 млн пользователей соцсети

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно судебным документам, обнародованным Business Insider, с января 2018 года до сентября 2019-го Александр Солонченко, также известный под ником Solomame, получил доступ к общедоступной информации (идентификатор пользователя Facebook и номер телефона) примерно 178 млн пользователей Facebook, используя компьютерную программу для подачи автоматических запросов на компьютеры Facebook

В иске Facebook также отмечается, что начиная с октября 2020 года Солонченко занимался торговлей данным на RaidForums - онлайн-торговой площадке, которую используют для продажи и распространения собранных, украденных и вытекших данных.

"С 2020 года Солонченко продавал украденные или вытянутые данные из крупнейшего коммерческого банка Украины, крупнейшей частной службы доставки в Украину и французской компании по анализу данных. В мае 2021 года Солонченко также продал данные, которые он получил из Facebook в период с января 2018 года до сентября 2019 года, а именно идентификаторы пользователей Facebook и номера телефонов", - говорится в исковом документации.

Facebook считает, что хакер нарушил условия предоставления услуг и условия платформы, которые запрещают пользователям компании делать что-незаконное с ее данными, получать данные с помощью автоматизированных средств и предоставлять их третьим лицам без одобрения Facebook.

В своей жалобе Facebook попросил федеральный суд о рассмотрении дела судом присяжных, запрете на использование Солонченко его продуктов или продаже полученных от него данных, а также о выплате возмещения ущерба.

Соцсеть также требует запретить Солонченко доступ к Facebook и продуктам Facebook.

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