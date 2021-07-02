Facebook начал спрашивать пользователей о экстремистах в окружении
Пользователи Facebook начали получать запросы от социальной сети о том, нет ли в их окружении экстремистов
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN Business ,
"Не чувствуете ли вы беспокойство относительно того, что кто-то из ваших знакомых становится экстремистом?" - говорится в запросах социальной сети, появляются у некоторых пользователей.
Cоцсеть информирует, что таким образом компания заботится о том, чтобы предотвратить проявления экстремизма на своей платформе.
Представитель компании Facebook Энди Стоун заявил, что сеть применяет дополнительные меры в рамках борьбы с насильственным экстремизмом.
"Этот тест является частью масштабной работы по оценке, как обеспечить ресурсы и поддержать людей, которые, возможно, пострадали от экстремистского контента или подвергшихся воздействию, или могут знать кого-то, кто находится в группе риска", - сказал Стоун.
В компании отмечают, что отдельные группы пользователей пытаются использовать социальные сети для того, чтобы манипулировать другими.
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