Facebook начал спрашивать пользователей о экстремистах в окружении

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN Business ,

"Не чувствуете ли вы беспокойство относительно того, что кто-то из ваших знакомых становится экстремистом?" - говорится в запросах социальной сети, появляются у некоторых пользователей.

Cоцсеть информирует, что таким образом компания заботится о том, чтобы предотвратить проявления экстремизма на своей платформе.

Представитель компании Facebook Энди Стоун заявил, что сеть применяет дополнительные меры в рамках борьбы с насильственным экстремизмом.

"Этот тест является частью масштабной работы по оценке, как обеспечить ресурсы и поддержать людей, которые, возможно, пострадали от экстремистского контента или подвергшихся воздействию, или могут знать кого-то, кто находится в группе риска", - сказал Стоун.

В компании отмечают, что отдельные группы пользователей пытаются использовать социальные сети для того, чтобы манипулировать другими.