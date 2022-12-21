Facebook начал ограничивать пользователей в Литве за эмоциональные упоминания войны в Украине

Об этом сообщает общественный вещатель LRT.

Отмечается, что пользователей Facebook в Литве начали массово ограничивать за выражение поддержки Украине.

Комитет по нацбезопасности и обороне сейма Литвы провел расследование, где своими наблюдениями поделилась профильная организация debunk.org, которая проанализировала поводы для блокирования. По словам ее руководителя Виктораса Даушкаса, поводом для ограничения становятся слова "Московия" (на литовском - "Москалия") и "москали", "путинские зомби", "российские убийцы", "кацапы", "орки". Также известно о случаях блокирования страниц инициатив сбора средств в поддержку Украины. Даушкас подчеркнул, что поступило около 120 сообщений с информацией о заблокированных профилях.

"Пост Ремигияуса Шимашюса, мэра Вильнюса, заблокировали и ограничили на один день просто потому, что он опубликовал просветительский пост с объяснением, что "Москалия" – это исторический термин. И это совершенно правильно, но алгоритмы приняли это как запрещенный контент и заблокировали", – сказал он.

В некоторых случаях заблокированные пользователи не употребляли никаких слов-триггеров. Например, пророссийский пользователь написал комментарий, что "вся Литва сидит в этом дерьме", а заблокировали на 30 дней человека, который на это ответил: "Так уезжайте отсюда, зачем вы здесь остаетесь". Другого заблокировали за фразу "великая нация великих варваров". Один из пользователей получил 30-дневное ограничение за картинку, на которой украинка бьет российского солдата букетом. Обжаловать какие-либо ограничения аккаунта фактически невозможно.

Самым ярким кейсом в Литве стало пожизненное блокирование страницы Praeitis zalakas с 200 тысячами подписчиков, где рассказывали о российской агрессии и организовывали сбор в поддержку Украины. По мнению эксперта, одним из факторов проблемы может быть ошибочный автоперевод с литовского на английский, что существенно искажает содержание языка оригинала.

Известно, что 16 декабря заместитель министра по коммуникациям Агне Вайчукевичуте встречалась с представителями отдела компании Meta, отвечающей за сегмент соцсети в Балтии и Польше, и выразила обеспокоенность по поводу того, что пользователей часто наказывают за поддержку Украины. Планируется, что представители Meta приедут в Вильнюс в январе 2023 года.

4 апреля социальные сети Facebook и Instagram ограничили использование хештегов, касающихся военных преступлений российских военнослужащих в Киевской области #Bucha и #BuchaMassacre. Из скриншотов сообщений о блокировке можно сделать вывод, что хештеги заблокировали, потому что кто-то на них регулярно жаловался.

В июле Министерство цифровой трансформации Украины обратилось к Meta и призвало корпорацию повысить качество модерирования, не блокировать украинских блоггеров и не скрывать контент.

9 августа Instagram заблокировал страницу Ассоциации семей защитников Азовстали, которая имела 33 тысячи подписчиков. Ассоциация сообщила, что подала апелляцию на это решение. Также ситуацию прокомментировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он подчеркнул, что страницы украинских защитников не должны блокироваться. 10 августа Instagram разблокировал страницу Ассоциации защитников Азовстали

9 сентября из-за политики компании Meta, которая управляет Facebook и Instagram, заблокированы страницы Патронатной службы "Азова" - "Ангелы Азова" в этих соцсетях.

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