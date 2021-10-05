Facebook, Instagram, WhatsApp возобновили работу. Цукерберг извинился

Он сделал это на собственной странице социальной сети.

"Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger возвращаются к онлайн-работе. Извините за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши сервисы, чтобы оставаться на связи с важными для вас людьми", - написал Цукерберг.



Facebook также назвала причину шестичасового сбоя на своих ресурсах - это изменения конфигурации маршрутизаторов.

"Наши инженерные группы узнали, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервали эту связь. Это нарушение сетевого трафика обусловило каскадное влияние на способы связи наших центров обработки данных, в результате чего наши услуги были остановлены ", - говорится в сообщении.