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Facebook и Instagram закроют канадцам доступ к новостям из-за закона об оплате издателям новостей

23 июня, 2023 пятница
07:06
Технологии

Компания Meta закроет доступ к новостям пользователям Facebook и Instagram в Канаде, как только вступит в силу закон об онлайн-новостях, обязывающий платить интернет-гигантов платить издателям новостей

Об этом информирует Reuters .

Отмечают, что закон предложили после того, как канадские СМИ потребовали более жесткого регулирования технологических компаний. По их словам, закон был необходим для того, чтобы они не вытесняли новостные компании с рынка онлайн рекламы.

"Сегодня мы подтверждаем, что доступ к новостям в Facebook и Instagram будет прекращен для всех пользователей в Канаде после вступления в силу закона об онлайн-новостях", - говорится в заявлении Meta.

Facebook ранее начал тестировать ограничение доступа к новостям для отдельных пользователей в Канаде. Также руководство компании заявляло, что новости не имеют экономической ценности для нее и что пользователи не используют эту соцсеть для новостей.

Президент глобальной отраслевой группы News Media Alliance Даниэль Коффи заявила, что канадскому парламенту "следует аплодировать за противостояние крупным технологическим компаниям".

"Нас вдохновляет все большее признание необходимости судебных исков для обеспечения справедливой компенсации как в Канаде, так и за рубежом, и мы надеемся, что Соединенные Штаты последуют этому примеру", - сказала она.

  • 12 марта стало известно, что компания Meta может заблокировать гражданам Канады доступ к новостному контенту на своих платформах, если власти страны примут закон об онлайн-новостях.
  • 27 апреля суд США отказался возобновить иск, поданный представителями штатов против Meta Facebook, утверждавший о нарушении антимонопольного законодательства.
Мир
Канада
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