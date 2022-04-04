Facebook и Instagram начали блокировать хештеги #Bucha и #BuchaMassacre

Об этом сообщает канал dev.ua IT Украины в telegram.

Facebook и Instagram начали блокировать хештеги, связанные с военными преступлениями РФ в украинских городах: #Bucha и #BuchaMassacre.

"Уже 3-4 апреля 2022 года пользователи начали замечать, что хештеги блокируются. Это странно, ведь фото и видео из этого города стали одной из главных новостей всех мировых медиа, а также выступлений мировых политиков. СМИ писали статьи с заголовками о BuchaMassacre, а в англоязычной Википедии появилась статья об этом", - говорится в публикации.

Из скриншотов сообщений о блокировке можно прийти к выводу, что хештеги заблокировали, потому что кто-то на них регулярно жаловался.

21 марта суд в РФ признал деятельность социальных сетей Instagram и Facebook экстремистской и запретил их на территории России.

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