Facebook и Instagram начали блокировать хештеги #Bucha и #BuchaMassacre
Социальные сети Facebook и Instagram ограничили использование хештегов, касающихся военных преступлений российских военных в Киевской области
Об этом сообщает канал dev.ua IT Украины в telegram.
Facebook и Instagram начали блокировать хештеги, связанные с военными преступлениями РФ в украинских городах: #Bucha и #BuchaMassacre.
"Уже 3-4 апреля 2022 года пользователи начали замечать, что хештеги блокируются. Это странно, ведь фото и видео из этого города стали одной из главных новостей всех мировых медиа, а также выступлений мировых политиков. СМИ писали статьи с заголовками о BuchaMassacre, а в англоязычной Википедии появилась статья об этом", - говорится в публикации.
Из скриншотов сообщений о блокировке можно прийти к выводу, что хештеги заблокировали, потому что кто-то на них регулярно жаловался.
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21 марта суд в РФ признал деятельность социальных сетей Instagram и Facebook экстремистской и запретил их на территории России.
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