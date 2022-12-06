Об этом в студии Эспрессо заявил директор по коммуникациям Украинского конгрессового комитета Андрей Добрянский.

"По моему мнению и наших экспертов в Вашингтоне, мы еще не видели, что фабрики работают над новым оружием. Почти все, что мы передаем Украине - уже существует. Как при такой войне это возможно? Они могут производить новое оружие, чтобы передать Франции или Германии. Почему не работают фабрики, как во времена Второй мировой войны? Тогда был "Арсенал демократии", который передавали всему миру. Сейчас фабрики еще на таком уровне не работают", - отметил он.

Министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина получит танки стандартов НАТО и боевые самолеты.