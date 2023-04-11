Фабрики-кухни, разминирование и продвижение Украины: Зеленский встретился с Говардом Баффетом
Президент Владимир Зеленский обсудил с американским бизнесменом и филантропом Говардом Баффетом помощь Украине и поддержку за границей
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Рассказал о ситуации в Украине и об отпоре российской вооруженной агрессии на поле боя. Ежедневно предпринимаем шаги, которые обеспечивали бы устойчивость украинских воинов, поддерживали общество и бизнес. Благодарен Говарду Баффету за поддержку украинского народа", - отметил Зеленский.
Он отметил, что благодарен Баффету за реализацию проекта фабрики-кухни, который является частью реформы школьного питания, а также помощь в реализации зерновой инициативы, поддержку разминирования, закупки генераторов и ликвидации последствий обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.
В Офисе Президента сообщили, что во время встречи речь шла о разминировании, в частности, территории Херсонской области. Президент отметил, что значительная часть Херсонщины была деоккупирована минувшей осенью и нуждается в разминировании, ведь весной традиционно начинается посевная, а у этого края очень развитый агропромышленный комплекс.
В свою очередь американский бизнесмен отметил, что, кроме поддержки ряда проектов непосредственно в Украине, он пытается рассказывать о стране и украинском народе в США на различных публичных площадках.
- Напомним, в июне сообщалось , что Говард Баффет пожертвовал для военных Украины 2.7 млн долларов и присоединился к списку знаменитостей-благотворителей, помогающих Украине.
- 1 сентября он посетил Ровенскую область и поработал там комбайнером.
- 2 марта 2023 года Баффет пожертвовал $16,3 млн на центр Superhumans в Винниках Львовской области.
- Накануне Зеленский также встретился с британским миллиардером Брэнсоном, присоединившимся к United24.
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