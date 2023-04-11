Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Рассказал о ситуации в Украине и об отпоре российской вооруженной агрессии на поле боя. Ежедневно предпринимаем шаги, которые обеспечивали бы устойчивость украинских воинов, поддерживали общество и бизнес. Благодарен Говарду Баффету за поддержку украинского народа", - отметил Зеленский.

Он отметил, что благодарен Баффету за реализацию проекта фабрики-кухни, который является частью реформы школьного питания, а также помощь в реализации зерновой инициативы, поддержку разминирования, закупки генераторов и ликвидации последствий обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.

В Офисе Президента сообщили, что во время встречи речь шла о разминировании, в частности, территории Херсонской области. Президент отметил, что значительная часть Херсонщины была деоккупирована минувшей осенью и нуждается в разминировании, ведь весной традиционно начинается посевная, а у этого края очень развитый агропромышленный комплекс.

В свою очередь американский бизнесмен отметил, что, кроме поддержки ряда проектов непосредственно в Украине, он пытается рассказывать о стране и украинском народе в США на различных публичных площадках.