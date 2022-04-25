"Фабрика восстает из пепла": в Чернигове текстильное производство возобновляет деятельность и будет делать ткань для ВСУ
Разрушенная бомбежками текстильная фабрика группы компаний "Текстиль-Контакт" (ТК) в Чернигове постепенно вернется к работе в мае-июне
Об этом сообщил владелец группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский в фейсбуке.
"Восстание из пепла" началось буквально в следующие дни после отступления российских оккупантов от Чернигова. И уже сейчас удалось частично залатать многочисленные повреждения на крыше, отчистить неповрежденное оборудование цеха сухой отделки от толстого слоя пепла и копоти и, по мере сил и ресурсов, ремонтировать все, что разрушено внутри", – написал Соколовский.
В начале марта он сообщил, что оккупанты разбомбили черниговскую текстильную фабрику группы компаний ТК. Соколовский признался, что сначала не верил в возможность ее обновления в ближайшем будущем. Однако благодаря усилиям специалистов удается постепенно возвращать производство к жизни.
До полномасштабного вторжения фабрика выпускала около 400 тыс. м ткани ежемесячно.
Фабрика в мае запустит финишную отделку, а с начала июня черниговское производство планирует ежедневно выпускать по 10 тыс. м 100%-хлопкового камуфляжа в соответствии с потребностями Минобороны – для летних полевых костюмов ВСУ.
- Напомним, из зоны боевых действий в более безопасные населенные пункты Украины переместили более 400 предприятий, 190 из которых уже работают.
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